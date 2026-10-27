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Головна Новини дня Шмигаль: Норвегія виділила Україні 54 млн доларів на енергетику

Шмигаль: Норвегія виділила Україні 54 млн доларів на енергетику

Ua ru
27 жовтня 2026 19:56
Норвегія виділяє Україні 54 млн доларів на підтримку енергетики facebook.com/dshmyhal
Міністр енергетики Норвегії Тер'є Асланд та міністр енергетики України Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Міністр енергетики Норвегії Тер'є Асланд під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем у Києві оголосив про виділення  500 млн норвезьких крон (54 млн доларів США). Кошти спрямуються на підтримку енергетики України.

Про це Денис Шмигаль повідомив у вівторок, 27 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Допомога енергетиці України від Норвегії 

За підсумками зустрічі сторони підписали Меморандум про посилення енергетичного партнерства.

Тер'є Асланд та Денис Шмигаль
Підписання Меморандуму між Норвегією та Україною. Фото: facebook.com/dshmyhal

"Документ оновлює Меморандум, укладений у червні 2024 року, та враховує нові пріоритети в енергетичній сфері, визначені стратегічним партнерством між Україною та Норвегією. Вдячний пану Асланду за цей візит і внесок у посилення енергетичної стійкості України", — зазначив Шмигаль.

Під час зустрічі сторони обговорили ключові напрями співпраці, які зазначені в документі:

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  • відновлення та розвиток генеруючих потужностей, зокрема гідроенергетики та інших відновлюваних джерел енергії;
  • розвиток децентралізованої генерації та систем накопичення енергії;
  • підвищення надійності електропостачання, стійкості та гнучкості енергосистеми,
  • співпраця у газовій сфері.
  • залучення інвестицій у відбудову, розвиток і модернізацію енергоінфраструктури України.

Документ також передбачає обмін досвідом та допомогу в розробці енергетичних проєктів. Для України це відкриває додаткові перспективи відновлення й оновлення енергетичної інфраструктури, впровадження інноваційних рішень, залучення інвестицій і підвищення стійкості енергетичної системи.

"Разом із колегою ми також скоординували необхідну Україні допомогу: обладнання, резерви й залучення коштів до Фонду підтримки енергетики. Окремо поінформував пана Асланда про зміну тактики атак Росії на енергетичну інфраструктуру", — розповів Шмигаль.

Він подякував Норвегії за підтримку України.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, Україна та Норвегія спільно реалізують три проєкти, спрямовані на посилення протиповітряної оборони, протидію російським ударним безпілотникам і розвиток супутникового зв’язку. 

Крім того, під час переговорів із представниками парламенту Норвегії Зеленський порушив питання повернення українських дітей додому та їхнього захисту від російських обстрілів. Учасники також обговорили підготовку шкільних укриттів до зими, надання Україні енергетичної допомоги та підтримку українських захисників.

Денис Шмигаль Норвегія Україна енергетика меморандум
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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