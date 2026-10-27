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Главная Новости дня Шмыгаль: Норвегия выделила Украине 54 млн долларов на энергетику

Шмыгаль: Норвегия выделила Украине 54 млн долларов на энергетику

Ua ru
27 октября 2026 19:56
Норвегия выделяет Украине 54 млн долларов в поддержку энергетики facebook.com/dshmyhal
Министр энергетики Норвегии Терье Асланд и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Министр энергетики Норвегии Терье Асланд во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве объявил о выделении 500 млн норвежских крон (54 млн долларов США). Средства будут направлены на поддержку энергетики Украины.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил во вторник, 27 октября, передает Новини.LIVE.

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Помощь энергетике Украины от Норвегии 

По итогам встречи стороны подписали Меморандум об укреплении энергетического партнерства.

Тер'є Асланд та Денис Шмигаль
Подписание Меморандума между Норвегией и Украиной. Фото: facebook.com/dshmyhal

"Документ обновляет Меморандум, заключенный в июне 2024 года, и учитывает новые приоритеты в энергетической сфере, определенные стратегическим партнерством между Украиной и Норвегией. Благодарен господину Асланду за этот визит и вклад в укрепление энергетической устойчивости Украины", — отметил Шмыгаль.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, указанные в документе:

Читайте также:
  • восстановление и развитие генерирующих мощностей, в частности гидроэнергетики и других возобновляемых источников энергии;
  • развитие децентрализованной генерации и систем накопления энергии;
  • повышение надежности электроснабжения, устойчивости и гибкости энергосистемы;
  • сотрудничество в газовой сфере;
  • привлечение инвестиций в восстановление, развитие и модернизацию энергоинфраструктуры Украины.

Документ также предусматривает обмен опытом и помощь в разработке энергетических проектов. Для Украины это открывает дополнительные перспективы восстановления и обновления энергетической инфраструктуры, внедрения инновационных решений, привлечения инвестиций и повышения устойчивости энергетической системы.

"Вместе с коллегой мы также скоординировали необходимую Украине помощь: оборудование, резервы и привлечение средств в Фонд поддержки энергетики. Отдельно проинформировал господина Асланда об изменении тактики атак России на энергетическую инфраструктуру", — рассказал Шмыгаль.

Он поблагодарил Норвегию за поддержку Украины.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, Украина и Норвегия совместно реализуют три проекта, направленных на укрепление противовоздушной обороны, противодействие российским ударным беспилотникам и развитие спутниковой связи.

Кроме того, в ходе переговоров с представителями парламента Норвегии Зеленский поднял вопрос о возвращении украинских детей домой и их защите от российских обстрелов. Участники также обсудили подготовку школьных укрытий к зиме, оказание Украине энергетической помощи и поддержку украинских защитников.

Денис Шмыгаль Норвегия Украина энергетика меморандум
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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