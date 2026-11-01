Енергетики проводять ремонтні роботи. Ілюстративне фото: facebook.com/DTEKcompany

На Дніпропетровщині енергетики майже повністю відновили електропостачання після російських атак. Без світла залишаються ще кілька тисяч абонентів, а в Дніпрі вже повністю відновили водопостачання. Водночас нові нічні удари знову спричинили знеструмлення в кількох районах області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Яка ситуація з електропостачанням на Дніпропетровщині

Енергетики повернули електроенергію майже всім споживачам у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах, які залишилися без світла через попередні російські атаки. Наразі фахівцям потрібно заживити ще кілька тисяч абонентів. Також у Дніпрі повністю відновили водопостачання.

Однак уночі російські війська продовжили атакувати енергетичну інфраструктуру регіону. Нові удари призвели до повторних знеструмлень. За словами Олександра Ганжі, зараз без електроенергії залишаються майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах.

Очільник обласної адміністрації повідомив, що аварійні бригади продовжують відновлювати електропостачання та працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям:

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"Проте ніч була важкою. Ворог продовжував бити по енергетиці області. Нові удари спричинили повторні знеструмлення. Зараз через нічні атаки без світла залишаються майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах.

Відновлювальні роботи тривають. Понад 70 аварійних бригад працюють, щоб якнайшвидше повернути людям світло".

Скриншот повідомлення очліьника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 31 жовтня 2026 року ДСНС розгорнула у Дніпрі п'ять пунктів допомоги через перебої з електропостачанням після російських атак. Там містяни можуть зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити телефони й інші ґаджети. Усі локації обладнані генераторами, працюють цілодобово та мають окремі куточки для родин із дітьми.

Новини.LIVE писали, що 31 жовтня 2026 року на Дніпропетровщині понад 100 тисяч споживачів залишалися без електропостачання через російські атаки. Відключення охопили населені пункти Дніпровського, Кам’янського та Павлоградського районів, де енергетики проводили відновлювальні роботи. На цей період Пункти незламності в області перевели на цілодобовий режим роботи, щоб жителі могли зігрітися, зарядити гаджети та скористатися інтернетом.