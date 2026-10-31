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Головна Новини дня Росія атакувала вуглевидобувні підприємства на Дніпропетровщині

Росія атакувала вуглевидобувні підприємства на Дніпропетровщині

Ua ru
31 жовтня 2026 20:22
РФ масовано атакувала шахти ДТЕК на Дніпропетровщині, є поранені facebook.com/DSNS.GOV.UA
Рятувальники ліквідовують загоряння. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

У суботу, 31 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку безпілотників на вуглевидобувні підприємства компанії ДТЕК Енерго у Дніпропетровській області. Під час удару поранення отримали троє працівників підприємств. Усім постраждалим надали медичну допомогу, наразі їхній стан стабільний.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на підприємства ДТЕК

У компанії розповіли про пошкодження виробничої інфраструктури.

"Внаслідок атаки суттєво пошкоджені технологічні споруди підприємств", — повідомили у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 31 жовтня через російські атаки на Дніпропетровщині загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Протягом доби окупанти понад 20 разів били безпілотниками по п'яти районах області. Внаслідок ударів пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та підприємство. Також виникли пожежі.

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Також Новини.LIVE писали, що станом на 31 жовтня без електропостачання залишаються жителі населених пунктів Дніпровського, Кам'янського та Павлоградського районів. Світло зникло через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання в оселі людей.

вугілля Дніпропетровська область ДТЕК підприємства поранення атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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