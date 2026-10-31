Спасатели тушат возгорание. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В субботу, 31 октября, российские войска совершили массированную атаку беспилотников на угледобывающие предприятия компании "ДТЭК Энерго" в Днепропетровской области. В результате удара ранения получили трое работников предприятий. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, в настоящее время их состояние стабильное.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на предприятия ДТЭК

В компании рассказали о повреждениях производственной инфраструктуры.

"В результате атаки существенно повреждены технологические сооружения предприятий", — сообщили в ДТЭК.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 31 октября в результате российских атак в Днепропетровской области погиб один человек, ещё двое получили ранения. В течение суток оккупанты более 20 раз наносили удары беспилотниками по пяти районам области. В результате ударов повреждены инфраструктура, частные дома и предприятие. Также возникли пожары.

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Кроме того, Новини.LIVE писали, что по состоянию на 31 октября без электроснабжения остаются жители населенных пунктовДнепровского, Каменского и Павлоградского районов. Свет пропал из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики продолжают восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение в дома людей.