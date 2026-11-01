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Главная Новости дня В Днепропетровской области вернули свет почти всем потребителям после атак РФ

В Днепропетровской области вернули свет почти всем потребителям после атак РФ

Ua ru
1 ноября 2026 08:57
В Днепропетровской области почти полностью восстановили электроснабжение facebook.com/DTEKcompany
Энергетики проводят ремонтные работы. Иллюстративное фото: facebook.com/DTEKcompany

В Днепропетровской области энергетики почти полностью восстановили электроснабжение после российских атак. Без света остаются еще несколько тысяч абонентов, а в Днепре уже полностью восстановили водоснабжение. В то же время новые ночные удары вновь привели к отключению электричества в нескольких районах области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет Новини.LIVE.

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Какова ситуация с электроснабжением в Днепропетровской области

Энергетики восстановили электроснабжение почти всем потребителям в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах, которые остались без света из-за предыдущих российских атак. Сейчас специалистам необходимо подключить к электросети ещё несколько тысяч абонентов. Также в Днепре полностью восстановили водоснабжение.

Однако ночью российские войска продолжили атаковать энергетическую инфраструктуру региона. Новые удары привели к повторным отключениям электроэнергии. По словам Александра Ганжи, сейчас без электроэнергии остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах.

Глава областной администрации сообщил, что аварийные бригады продолжают восстанавливать электроснабжение и работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям:

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"Однако ночь была тяжелой. Враг продолжал наносить удары по энергетическим объектам области. Новые удары привели к повторным отключениям электроэнергии. Сейчас из-за ночных атак без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах.

Восстановительные работы продолжаются. Более 70 аварийных бригад работают, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет".

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Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 31 октября 2026 года ГСЧС развернула в Днепре пять пунктов помощи из-за перебоев с электроснабжением после российских атак. Там горожане могут согреться, выпить горячего чая и зарядить телефоны и другие гаджеты. Все пункты оснащены генераторами, работают круглосуточно и имеют отдельные зоны для семей с детьми.

Новини.LIVE писали, что 31 октября 2026 года в Днепропетровской области более 100 тысяч потребителей остались без электроснабжения из-за российских атак. Отключения охватили населенные пункты Днепровского, Каменского и Павлоградского районов, где энергетики проводили восстановительные работы. На этот период "Пункты непоколебимости" в области перешли на круглосуточный режим работы, чтобы жители могли согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом.

Днепропетровская область обстрелы энергосистема энергетика отключения света атака графики отключений света
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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