Спасатели расчищают завалы в Камышевахе. Фото: ГСЧС

Количество погибших в результате российских авиаударов по учебному заведению в Камышевахе Запорожской области возросло до 24 человек, среди которых двое спасателей и четверо полицейских. Еще пять человек получили ранения, в том числе двое сотрудников ГСЧС, а руководство службы раскрыло обстоятельства повторной атаки россиян.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Последствия атаки в Камышевахе. Фото: ГСЧС

Россияне повторно ударили по месту спасательных работ

По информации ГСЧС, утром 2 ноября российские войска атаковали учебное заведение в Камышевахе. Когда на место прибыли спасатели и полицейские, возникла угроза повторного обстрела. Сотрудники экстренных служб перешли в укрытие, однако российские военные нанесли новые удары по месту предыдущего попадания.

В результате атаки разрушены спортивный зал и хозяйственное сооружение, повреждено здание учебного заведения. Также уничтожен пожарно-спасательный автомобиль.

Аварийно-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

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Последствия атаки в Камышевахе. Фото: ГСЧС

ГСЧС назвала имена погибших спасателей

Глава ГСЧС Андрей Даник сообщил, что при исполнении служебных обязанностей погибли Денис Коноваленко и Алексей Сущевский. Обоим было по 44 года.

Денис почти 12 лет посвятил службе гражданской защиты, а Алексей присоединился к спасательным подразделениям Запорожья в 2013 году и прослужил более 13 лет.

Последствия атаки в Камышевахе. Фото: ГСЧС

Оба спасателя имели государственные награды. Дениса отметили президентским знаком отличия "За оборону Украины", а Алексея — знаком отличия и медалью "Защитнику Отечества".

"Мы потеряли двух наших коллег, еще двое — ранены и находятся в больнице. Сегодня их семьи переживают невосполнимую утрату. Без мужей остались жены, без отцов — четверо детей: 18-летний и 19-летний сыновья, 12-летняя и 8-летняя дочери.

Нет слов, которые могли бы облегчить эту боль. Россия забрала жизни двух людей, посвятивших себя спасению других. Двух коллег, побратимов, часть нашей большой спасательной семьи.

От имени всей Службы выражаю искренние соболезнования родным и близким Дениса и Алексея. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами", — сказал Даник.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после массированного российского авиаудара по Камышевахе Запорожской области 27 человек считались пропавшими без вести.

Также Новини.LIVE писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что сначала оккупанты атаковали школу, где местным жителям раздавали гуманитарную помощь, а затем сбросили еще девять авиабомб на укрытие с людьми. Глава государства подчеркнул, что российские военные знали о еженедельном предоставлении помощи в этом месте.