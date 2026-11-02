Наслідки російського удару по Україні. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська завдали масованого авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області, застосувавши щонайменше дев'ять керованих авіаційних бомб. За попередньою інформацією, загинули 18 людей, серед яких є рятувальники, ще 27 осіб вважаються зниклими безвісти, а одним із об'єктів атаки стала місцева школа.

Про це повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко, передає портал Новини.LIVE.

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Наслідки російського удару по Комишувасі. Фото: ДСНС

Росіяни атакували школу в Комишувасі

За словами Харченко, російська армія здійснила дев'ять ударів керованими авіабомбами по населеному пункту.

"Жахлива трагедія у Комишувасі. Абсолютно геноцидальні удари по школі", — написала посадовиця.

Харченко повідомила, що внаслідок атаки загинули щонайменше 18 людей. Серед жертв є працівники рятувальних служб. Крім того, місцеперебування ще 27 людей наразі невідоме.

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Секретар міськради наголосила, що російські військові усвідомлювали, по якому об'єкту завдають ударів.

За словами посадовиці, росіяни застосовують тактику повторних атак, щоб уразити людей, які прибувають на місце першого удару для надання допомоги постраждалим.

"Їхня тактика незмінна — завдати перші удари, а потім добити тих, хто відчайдушно намагається врятуватись та врятувати", — зазначила Харченко.

Зазначимо, що в ДСНС вже додали, що кількість загиблих зросла до 24 чоловік.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 2 листопада внаслідок російських ударів по Ізюму на Харківщині загинула одна людина, а кількість постраждалих зросла до 16. Серед травмованих опинився 11-річний хлопчик, а в місті пошкоджено понад 12 багатоквартирних будинків і понад 20 приватних домоволодінь.

Також Новини.LIVE писав, що найскладніша ситуація з електропостачанням склалася на Київщині та Дніпропетровщині через пошкодження високовольтних мереж.