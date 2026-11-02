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Главная Новости дня В Камышевахе после российской атаки 27 человек пропали без вести

В Камышевахе после российской атаки 27 человек пропали без вести

Ua ru
2 ноября 2026 20:22
В Камышевахе 18 погибших и 27 пропавших без вести после удара со стороны РФ ГСЧС
Последствия российского удара по Украине. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска нанесли массированный авиаудар по поселку Камышеваха Запорожской области, применив не менее девяти управляемых авиационных бомб. По предварительной информации, погибли 18 человек, среди которых есть спасатели, еще 27 человек считаются пропавшими без вести, а одним из объектов атаки стала местная школа.

Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко, передает портал Новини.LIVE.

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Российская атака на Украину
Последствия российского удара по Комышевахе. Фото: ГСЧС

Россияне атаковали школу в Камышевахе

По словам Харченко, российская армия нанесла девять ударов управляемыми авиабомбами по населенному пункту.

"Ужасная трагедия в Камышевахе. Абсолютно геноцидальные удары по школе", — написала чиновница.

Харченко сообщила, что в результате атаки погибли не менее 18 человек. Среди жертв есть сотрудники спасательных служб. Кроме того, местонахождение еще 27 человек в настоящее время неизвестно.

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Харченко заявила о тактике повторных ударов

Секретарь горсовета подчеркнула, что российские военные осознавали, по какому объекту наносят удары.

По словам чиновницы, россияне применяют тактику повторных атак, чтобы поразить людей, которые прибывают на место первого удара для оказания помощи пострадавшим.

"Их тактика неизменна — нанести первые удары, а затем добить тех, кто отчаянно пытается спастись и спасти других", — отметила Харченко.

Отметим, что в ГСЧС уже добавили, что количество погибших возросло до 24 человек.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 2 ноября в результате российских ударов по Изюму в Харьковской области погиб один человек, а количество пострадавших возросло до 16. Среди травмированных оказался 11-летний мальчик, а в городе повреждены более 12 многоквартирных домов и более 20 частных домовладений.

Также Новини.LIVE писал, что самая сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киевской и Днепропетровской областях из-за повреждения высоковольтных сетей.

Запорожская область обстрелы война в Украине Запорожская ОВА армия РФ
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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