Разрушенные здания в результате удара РФ по Днепру 3 ноября. Фото: Днепропетровская ОГА

В результате российского удара по Днепру ранним утром 3 ноября пострадали уже 15 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Из-за риска повторных обстрелов города спасателям крайне сложно проводить поисковую операцию. Горожан настойчиво просят не покидать укрытия до полного отбоя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Днепропетровской ОГА.

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Увеличилось число пострадавших в Днепре

Последствия российского нападения на Днепр уточняются, и число пострадавших продолжает расти. По обновленным данным, уже известно о 15 раненых местных жителях. Медики сейчас борются за жизнь трёх мужчин, получивших наиболее серьёзные травмы. Их состояние специалисты пока оценивают как тяжёлое.

Последствия взрыва. Фото: Днепропетровская ОГА

На месте попадания продолжают работать экстренные службы. Работа специалистов на месте значительно затрудняется из-за постоянной угрозы нанесения россиянами повторных ударов.

Последствия удара. Фото: Днепропетровская ОГА

Позже в Днепропетровской ОГА уточнили, что удар россиян был нанесен по медицинскому учреждению, где на момент атаки находилось почти сто человек.

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"В результате атаки россиян на Днепр повреждены здания амбулатории центра медико-санитарной помощи и одной из городских больниц. В больнице находились на лечении почти 100 человек. Никто из пациентов и медицинских работников не пострадал. Сейчас пациентов перевозят в другие больницы", — сообщили в ОГА.

Позже глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа уточнил, что в ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Сообщение о жертве в результате атаки на Днепр. Фото: скриншот

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 3 ноября российская армия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Этой ночью страна-агрессор вновь нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины, выведя из строя ряд теплоэлектростанций и ключевых магистральных подстанций.

В ту же ночь под комбинированный обстрел баллистическими ракетами и КАБами попал Харьков, где враг нанес удар по больнице, в результате чего пострадали десятки мирных жителей.

Между тем в Комышувасе в Запорожской области число жертв авиаудара по учебному заведению возросло до 26 погибших. Среди них шестеро сотрудников правоохранительных органов и спасателей, которые попали под повторный удар, когда разбирали завалы после первого удара.