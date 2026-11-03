Пожежа на електричній підстанції. Фото ілюстративне: Суспільне Харків

У ніч проти 3 листопада російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну, основною ціллю якої став енергетичний сектор. Унаслідок ударів пошкоджень зазнала значна кількість теплоелектростанцій і важливих підстанцій, які забезпечують роботу енергосистеми країни.

Про це пишуть моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Які регіони України атакувала Росія

Монітори повідомляють, що російські війська продовжують зберігати значний запас балістичного озброєння.

Повідомлення моніторингового каналу. Фото: скриншот

Його можуть використовувати для подальших атак по українській території.

Карта руху ракет і БпЛА. Фото: monitorwar

У ніч проти 3 листопада противник застосував балістичні ракети проти Дніпропетровської та Вінницької областей, а також Харкова. Зокрема, у Харкові російські війська вдарили по медичному закладу.

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Російські атаки на енергетичну інфраструктуру створюють додаткові ризики для стабільної роботи енергосистеми України. Пошкодження теплоелектростанцій і підстанцій можуть ускладнювати постачання електроенергії та потребують проведення відновлювальних робіт.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 3 листопада російські війська знову атакували Дніпро. Унаслідок удару пошкоджені житлові будинки, є поранені.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 3 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Харкову, застосувавши балістичні ракети та керовані авіаційні бомби. Одне з влучань припало на медичний заклад у Немишлянському районі. Будівля зазнала значних пошкоджень, є постраждалі.