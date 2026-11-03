Пожар на электрической подстанции. Фото иллюстративное: Суспільне Харьков

В ночь на 3 ноября российские оккупационные войска совершили массированную атаку на Украину, основной целью которой стал энергетический сектор. В результате ударов были повреждены многие теплоэлектростанции и важные подстанции, обеспечивающие работу энергосистемы страны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какие регионы Украины атаковала Россия

Мониторы сообщают, что российские войска продолжают хранить значительный запас баллистического вооружения.

Сообщение мониторингового канала. Фото: скриншот

Его могут использовать для дальнейших атак по территории Украины.

Карта движения ракет и БПЛА. Фото: monitorwar

В ночь на 3 ноября противник применил баллистические ракеты против Днепропетровской и Винницкой областей, а также Харькова. В частности, в Харькове российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению.

Читайте также:

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру создают дополнительные риски для стабильной работы энергосистемы Украины. Повреждения теплоэлектростанций и подстанций могут затруднять поставки электроэнергии и требуют проведения восстановительных работ.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 3 ноября российские войска вновь атаковали Днепр. В результате удара повреждены жилые дома, есть раненые.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 3 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Харькову, применив баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы. Одно из попаданий пришлось на медицинское учреждение в Немишлянском районе. Здание получило значительные повреждения, есть пострадавшие.