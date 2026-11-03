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Главная Новости дня РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: карта движения ракет и БПЛА

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: карта движения ракет и БПЛА

Ua ru
3 ноября 2026 07:53
Россия нанесла удар по энергетике Украины: под ударом оказались ТЭС и подстанции Общественное Харьков
Пожар на электрической подстанции. Фото иллюстративное: Суспільне Харьков

В ночь на 3 ноября российские оккупационные войска совершили массированную атаку на Украину, основной целью которой стал энергетический сектор. В результате ударов были повреждены многие теплоэлектростанции и важные подстанции, обеспечивающие работу энергосистемы страны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

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Какие регионы Украины атаковала Россия

Мониторы сообщают, что российские войска продолжают хранить значительный запас баллистического вооружения.

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: карта движения ракет и БПЛА - фото 1
Сообщение мониторингового канала. Фото: скриншот

Его могут использовать для дальнейших атак по территории Украины.

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: карта движения ракет и БПЛА - фото 2
Карта движения ракет и БПЛА. Фото: monitorwar

В ночь на 3 ноября противник применил баллистические ракеты против Днепропетровской и Винницкой областей, а также Харькова. В частности, в Харькове российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению.

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Российские атаки на энергетическую инфраструктуру создают дополнительные риски для стабильной работы энергосистемы Украины. Повреждения теплоэлектростанций и подстанций могут затруднять поставки электроэнергии и требуют проведения восстановительных работ.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 3 ноября российские войска вновь атаковали Днепр. В результате удара повреждены жилые дома, есть раненые.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 3 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Харькову, применив баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы. Одно из попаданий пришлось на медицинское учреждение в Немишлянском районе. Здание получило значительные повреждения, есть пострадавшие.

электроэнергия сфера энергетики война в Украине баллистические ракеты атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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