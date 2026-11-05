Омбудсмен Дмитро Лубінець та перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вручили першій леді США Меланії Трамп Орден княгині Ольги I ступеня. Зустріч відбулася у Білому домі за участю української та російської делегацій.

Про це стало відомо з прямої трансляції зустрічі, інформує Новини.LIVE.

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За що Меланію Трамп нагородили українським орденом

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження першої леді США 4 листопада. Меланію Трамп відзначили за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, правозахисну та благодійну діяльність, спрямовану на порятунок українських дітей і допомогу громадянам, які постраждали від російської агресії.

Зокрема, йдеться про сприяння поверненню незаконно депортованих і примусово переміщених українців із тимчасово окупованих територій.

Меланія Трамп також відіграла роль посередниці в організації гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Завдяки домовленостям про тимчасове припинення вогню звідти вдалося евакуювати людей і доставити гуманітарну допомогу.

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Які листи Меланія Трамп передала Зеленському та Путіну

Під час зустрічі у Білому домі перша леді США передала високопосадовцям України та Росії особисті листи для президентів обох держав. Їх мають вручити Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що перша леді США Меланія Трамп планувала провести зустріч із представниками України та Росії у Білому домі 5 листопада. Ініціатива була пов’язана з гуманітарною операцією в Олешках на Херсонщині, під час якої вдалося організувати евакуацію цивільних і доставити допомогу жителям міста.

Також Новини.LIVE писали, що українську делегацію на зустрічі з Меланією Трамп очолили голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Вони вирушили до США для участі в переговорах щодо гуманітарних питань і повернення українських дітей.