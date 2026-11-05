Первая леди США Мелания Трамп. Фото: GettyImages

Делегации Украины и России прибыли на встречу с первой леди Соединённых Штатов Америки Меланией Трамп в Белый дом. Известно, что украинскую сторону представляют Дмитрий Лубинец и Давид Арахамия.

Об этом сообщила Мелания Трамп в четверг, 5 ноября, передает Новини.LIVE.

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Представители Украины и РФ прибыли на встречу к Мелании Трамп

Россию на переговорах представляют Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев, Давид Арахамия и Мелания Трамп. Фото: GettyImages

В частности, Мелания Трамп подчеркнула, что надеется, что перемирие в Олешках Херсонской области будет способствовать установлению более прочного мира. По ее словам, любые значимые изменения начинаются с маленькой искры.

"Важно не скромное начало, а решимость превратить его в нечто необыкновенное", — говорит Трамп.

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Первая леди США подчеркнула, что принимала участие в каждом этапе планирования прекращения огня в Олешках. В частности, она изучала планы разминирования, аэрофотоснимки, информацию о состоянии дорог и возможных путях эвакуации.

"Мое общение с Россией и Украиной было активным, профессиональным, подробным и очень слаженным", — заявила она.

По ее словам, в ходе подготовки она также поднимала вопросы доступа к медицинским учреждениям, транспортного обеспечения и имеющихся медицинских ресурсов. Кроме того, ей сообщали о желаемых сроках проведения операции.

Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Государственную награду ей присудили за весомый личный вклад в оказание гуманитарной помощи Украине, правозащитную и благотворительную деятельность.

А представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ольга Алтунина выразила надежду, что визит Дмитрия Лубинца и Давида Арахамии в США будет способствовать достижению договоренностей о проведении новых гуманитарных операций.