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Представники України та РФ прибули на зустріч до Меланії Трамп

Ua ru
5 листопада 2026 18:26
Меланія Трамп зустрілася з делегаціями України та Росії у Білому домі GettyImages
Перша леді США Меланія Трамп. Фото: GettyImages

Делегації України та Росії прибули на зустріч до першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп в Білий дім. Відомо, що українську сторону представляють Дмитро Лубінець та Давид Арахамія.

Про це повідомила Меланія Трамп у четвер, 5 листопада, передає Новини.LIVE.

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Представники України та РФ прибули на зустріч до Меланії Трамп

Росію на переговорах представляють Яна Лантратова та Кирило Дмитрієв.

Зустріч Меланії Трамп з представниками України та Росії
Кирило Дмитрієв, Давид Арахамія та Меланія Трамп. Фото: GettyImages

Зокрема, Меланія Трамп наголосила, що сподівається, що перемирʼя в Олешках Херсонської області сприятиме встановленню більшого миру. За її словами, будь-які значущі зміни починаються з маленької іскри. 

"Важливим є не скромний початок, а рішучість перетворити його на щось надзвичайне", — каже Трамп.

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Перша леді США наголосила, що брала участь в кожному етапі планування про припинення вогню в Олешках. Зокрема, вона вивчала плани розмінування, аерофотознімки, інформацію про стан доріг і можливі шляхи евакуації.

"Моє спілкування з Росією та Україною було активним, професійним, докладним і дуже злагодженим", — заявила вона.

За її словами, під час підготовки вона також порушувала питання доступу до медичних закладів, транспортного забезпечення та наявних медичних ресурсів. Крім того, їй повідомляли про бажані терміни проведення операції.

Як писали Новини.LIVEПрезидент України Володимир Зеленський відзначив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Державну нагороду їй присудили за вагомий особистий внесок у гуманітарну допомогу Україні, правозахисну та благодійну діяльність. 

А представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ольга Алтуніна висловила сподівання, що візит Дмитра Лубінця та Давида Арахамії до США сприятиме досягненню домовленостей щодо проведення нових гуманітарних операцій

Україна Росія Меланія Трамп
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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