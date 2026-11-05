Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія. Фото: Getty Images

Гуманітарне перемир’я в Олешках стало важливим кроком для опанування механізмів підтримання миру. Попри низькі очікування щодо його успіху, воно переросло в наймасштабніше розряджання ситуації з 2022 року. Українська сторона розглядає цей досвід як можливість підготуватися до підтримання миру після завершення війни.

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час виступу в Білому домі, інформує Новини.LIVE.

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Арахамія розповів про значення перемир’я в Олешках

Давид Арахамія зазначив, що спочатку в успіх гуманітарного перемир’я в Олешках вірили лише 5% людей. Однак зрештою домовленість стала наймасштабнішим розряджанням ситуації з 2022 року.

За словами Арахамії, цей досвід важливий не лише з погляду гуманітарного перемир’я, а й для підготовки до майбутнього підтримання миру. Він вважає, що завдяки таким крокам обидві сторони поступово опановують відповідні механізми, які знадобляться після настання миру.

"Гадаю, те, що ми робимо — це створення імпульсу, завдяки якому обидві сторони опановують механізми підтримання миру, коли він нарешті настає", — наголосив глава фракції "Слуга народу"

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Також під час виступу Давид Арахамія звернувся до першої леді США Меланії Трамп із проханням включити його до складу майбутньої гуманітарної місії.

Новини.LIVE інформували, що 5 листопада 2026 року представники України та Росії прибули до Білого дому на зустріч із першою леді США Меланією Трамп. Українську делегацію представляють Дмитро Лубінець і Давид Арахамія, російську — Яна Лантратова та Кирило Дмитрієв. Меланія Трамп заявила, що особисто брала участь у підготовці перемир’я в Олешках, зокрема опрацьовувала питання розмінування, евакуації та медичного забезпечення.

Новини.LIVE писали, що Арахамія та Дмитро Лубінець вручили першій леді США Меланії Трамп Орден княгині Ольги I ступеня. Володимир Зеленський підписав указ про її нагородження за гуманітарну підтримку України, допомогу українським дітям і сприяння поверненню незаконно депортованих громадян. Під час зустрічі в Білому домі Меланія Трамп також передала особисті листи для Володимира Зеленського та Володимира Путіна.