Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Повторение сценария с Олешками возможно еще в трех городах: эксперт

Повторение сценария с Олешками возможно еще в трех городах: эксперт

Ua ru
6 ноября 2026 08:35
Эксклюзив
По примеру Олешок Россия может изолировать Голую Пристань, Скадовск и Энергодар Reuters
Олешки перед гуманитарной миссией. Фото иллюстративное: Reuters

Российские войска продолжают изолировать оккупированные населенные пункты на юге Украины, используя местных жителей в качестве прикрытия вблизи линии фронта. Сейчас Голая Пристань, Скадовск и Энергодар постепенно приближаются к тому, чтобы повторить судьбу Олешек, откуда людей пришлось спасать благодаря вмешательству первой леди США Мелании Трамп.

Об этом исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал в эфире "Вечір.LIVE", передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Олешки, Херсонская область
Олешки во время оккупации. Фото: Reuters

Кто может повторить сценарий Олешек

По словам Павличенко, российские военные сейчас применяют практику блокирования населенных пунктов на оккупированных территориях. Местное население, как утверждает правозащитник, фактически используют в качестве прикрытия от линии фронта.

Павличенко назвал Голую Пристань, Скадовск и Энергодар среди городов, где складывается ситуация, подобная той, которая возникла в Олешках.

Правозащитник также обратил внимание, что проблема самих Олешек не ограничивается только одним городом, поскольку схожие условия наблюдаются в четырех прилегающих селах, которые фактически образуют единую территориальную группу с городом.

Читайте также:

"Олешки и еще четыре населенных пункта, которые находятся рядом, — это четыре села, которые входят, фактически это конгломерат", — отметил Павличенко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Давид Арахамия назвал гуманитарное перемирие в Олешках самой значительной разрядкой ситуации с 2022 года.

Также Новини.LIVE писал, что жители оккупированных Олешек жалуются на проблемы с получением гуманитарной помощи. По словам начальницы ГВА Татьяны Гасаненко, части людей продукты вообще не выдали. При этом полученных наборов другим жителям не хватает даже на неделю.

Энергодар оккупация Скадовск Олешки Александр Павличенко Голая Пристань
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации