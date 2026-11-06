Олешки перед гуманитарной миссией. Фото иллюстративное: Reuters

Российские войска продолжают изолировать оккупированные населенные пункты на юге Украины, используя местных жителей в качестве прикрытия вблизи линии фронта. Сейчас Голая Пристань, Скадовск и Энергодар постепенно приближаются к тому, чтобы повторить судьбу Олешек, откуда людей пришлось спасать благодаря вмешательству первой леди США Мелании Трамп.

Об этом исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал в эфире "Вечір.LIVE", передает портал Новини.LIVE.

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Олешки во время оккупации. Фото: Reuters

Кто может повторить сценарий Олешек

По словам Павличенко, российские военные сейчас применяют практику блокирования населенных пунктов на оккупированных территориях. Местное население, как утверждает правозащитник, фактически используют в качестве прикрытия от линии фронта.

Павличенко назвал Голую Пристань, Скадовск и Энергодар среди городов, где складывается ситуация, подобная той, которая возникла в Олешках.

Правозащитник также обратил внимание, что проблема самих Олешек не ограничивается только одним городом, поскольку схожие условия наблюдаются в четырех прилегающих селах, которые фактически образуют единую территориальную группу с городом.

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"Олешки и еще четыре населенных пункта, которые находятся рядом, — это четыре села, которые входят, фактически это конгломерат", — отметил Павличенко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Давид Арахамия назвал гуманитарное перемирие в Олешках самой значительной разрядкой ситуации с 2022 года.

Также Новини.LIVE писал, что жители оккупированных Олешек жалуются на проблемы с получением гуманитарной помощи. По словам начальницы ГВА Татьяны Гасаненко, части людей продукты вообще не выдали. При этом полученных наборов другим жителям не хватает даже на неделю.