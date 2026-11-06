Повторение сценария с Олешками возможно еще в трех городах: эксперт
Российские войска продолжают изолировать оккупированные населенные пункты на юге Украины, используя местных жителей в качестве прикрытия вблизи линии фронта. Сейчас Голая Пристань, Скадовск и Энергодар постепенно приближаются к тому, чтобы повторить судьбу Олешек, откуда людей пришлось спасать благодаря вмешательству первой леди США Мелании Трамп.
Об этом исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал в эфире "Вечір.LIVE", передает портал Новини.LIVE.
Кто может повторить сценарий Олешек
По словам Павличенко, российские военные сейчас применяют практику блокирования населенных пунктов на оккупированных территориях. Местное население, как утверждает правозащитник, фактически используют в качестве прикрытия от линии фронта.
Павличенко назвал Голую Пристань, Скадовск и Энергодар среди городов, где складывается ситуация, подобная той, которая возникла в Олешках.
Правозащитник также обратил внимание, что проблема самих Олешек не ограничивается только одним городом, поскольку схожие условия наблюдаются в четырех прилегающих селах, которые фактически образуют единую территориальную группу с городом.
"Олешки и еще четыре населенных пункта, которые находятся рядом, — это четыре села, которые входят, фактически это конгломерат", — отметил Павличенко.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Давид Арахамия назвал гуманитарное перемирие в Олешках самой значительной разрядкой ситуации с 2022 года.
Также Новини.LIVE писал, что жители оккупированных Олешек жалуются на проблемы с получением гуманитарной помощи. По словам начальницы ГВА Татьяны Гасаненко, части людей продукты вообще не выдали. При этом полученных наборов другим жителям не хватает даже на неделю.