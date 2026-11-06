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Головна Новини дня Повторення сценарію Олешок можливе ще у трьох містах: експерт

Повторення сценарію Олешок можливе ще у трьох містах: експерт

Ua ru
6 листопада 2026 08:35
Ексклюзив
За прикладом Олешок РФ може ізолювати Голу Пристань, Скадовськ та Енергодар Reuters
Олешки перед гуманітарною місією. Фото ілюстративне: Reuters

Російські війська продовжують ізолювати окуповані населені пункти на півдні України, використовуючи місцевих жителів як прикриття поблизу лінії фронту. Наразі Гола Пристань, Скадовськ та Енергодар поступово йдуть до того, щоб повторити долю Олешок, звідки людей довелося рятувати завдяки втручанню першої леді США Меланії Трамп.

Про це виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповів в ефірі "Вечір.LIVE", передає портал Новини.LIVE.

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Олешки, Херсонская область
Олешки під час окупації. Фото: Reuters

Хто може повторити сценарій Олешок

За словами Павліченка, російські військові наразі застосовують практику блокування населених пунктів на окупованих територіях. Місцеве населення, як стверджує правозахисник, фактично використовують як прикриття від лінії фронту.

Павліченко назвав Голу Пристань, Скадовськ та Енергодар серед міст, де складається ситуація, подібна до тієї, що виникла в Олешках.

Правозахисник також звернув увагу, що проблема самих Олешок не обмежується лише одним містом, оскільки схожі умови спостерігаються в чотирьох прилеглих селах, які фактично утворюють єдину територіальну групу з містом.

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"Олешки й ще чотири населені пункти, які поруч знаходяться, — це чотири села, які входять, фактично це конгломерат", — зазначив Павліченко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Давид Арахамія назвав гуманітарне перемир'я в Олешках найбільшим розряджанням ситуації з 2022 року.

Також Новини.LIVE писав, що жителі окупованих Олешок скаржаться на проблеми з отриманням гуманітарної допомоги. За словами начальниці МВА Тетяни Гасаненко, частині людей продукти взагалі не видали. При цьому отриманих наборів іншим мешканцям не вистачає навіть на тиждень.

Енергодар окупація Скадовськ Олешки Олександр Павліченко Гола Пристань
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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