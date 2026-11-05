Гуманітарна місія в Олешках. Ілюстративне фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині не отримують гуманітарну допомогу, яку завезли під час нещодавньої місії. Ті, кому вдалося отримати продукти, скаржаться на надто малі обсяги допомоги. Водночас частина містян не змогла евакуюватися через відсутність зв'язку, проблеми з організацією виїзду та страх фільтрації.

Про це начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла в інтерв'ю "Укрінформу", інформує Новини.LIVE.

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Чому жителі Олешок не отримують завезену допомогу

За словами очільниці МВА Тетяни Гасаненко, адміністрація отримала повідомлення про те, що гуманітарна допомога, доставлена до міста під час місії, не доходить до місцевих жителів. Водночас ті, кому вдалося отримати продукти, розповідають, що виданого набору недостатньо навіть на тиждень.

"Отримали також сигнал, що людям не надходить гуманітарна допомога, завезена в Олешки під час гуманітарної місії", — повідомила Гасаненко.

Начальниця МВА наголосила, що адміністрація не має змоги перевірити, як саме зараз відбувається розподіл допомоги в місті.:

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"Як ви розумієте, ми не можемо пересвідчитися, що наразі там відбувається".

Чому не всі жителі Олешок змогли евакуюватися

Під час гуманітарної місії виїхати з міста вдалося не всім. За словами Тетяни Гасаненко, деякі жителі навіть не знали про евакуацію, оскільки ховалися в підвалах і залишалися без зв'язку. Навіть оголошений режим тиші не допоміг їм зрозуміти, що відбувається навколо, та усвідомити, що з'явилася можливість виїхати.

"Є ті, хто розповідають, що навіть не знали про евакуацію. Адже вони перебували, наприклад, у підвалах, лишалися без зв'язку. Хоч і був режим тиші, люди у громаді — в такому стані, що їм важко у щось повірити. Важко оцінити, що відбувається навколо. Адже мало чому довго не стріляли — люди не могли дійти висновку про евакуацію", — розповіла Гасаненко.

Крім того, у місті залишилися маломобільні люди, яких під час евакуації не доставили до пункту збору. Він розташовувався біля лікарні. Водночас ці жителі чекали, що до місця збору їх привезуть росіяни.

Ще однією причиною, через яку частина жителів не залишила місто, був страх перед фільтрацією. Такі побоювання мали й деякі люди, які зрештою все ж наважилися евакуюватися з Олешок.

"Вони їхали з думкою, що це може бути "дорога в один кінець", як-то кажуть. Але залишатися там не могли ніяк, бо їх і в такому, і в іншому випадку чекала смерть. Тому ризикнули", — зазначила начальниця МВА.

Під час евакуації також забирали людей, які чекали на колону на трасі. Однак деякі жінки не дочекалися автобусів і пішли, оскільки подумали, що транспорт уже проїхав.

Нагадаємо, що гуманітарна операція з евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих Олешок Херсонської області відбулася з 30 жовтня по 1 листопада 2026 року.

Новини.LIVE писали, що Україна домовляється про регулярне постачання гуманітарної допомоги жителям окупованих Олешок на Херсонщині. Її планують доставляти до міста щонайменше раз на місяць, щоб забезпечувати необхідним тих, хто там залишився. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, для цього також розробили концепцію створення гуманітарного центру.

Новини.LIVE повідомляли, що після завершення режиму тиші в районі окупованих Олешок Україна опрацьовує можливість проведення нових гуманітарних місій. До обговорення таких операцій залучена також російська сторона. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, під час попереднього припинення вогню сторони дотримувалися досягнутих домовленостей.

Новини.LIVE інформували, що частина евакуйованих жителів Олешок уже погодилася свідчити правоохоронцям про воєнні злочини російських окупантів. Інші через сильний стрес поки не готові розповідати про пережите. Збір свідчень розпочнуть, коли люди відновляться та будуть психологічно готові до цього.