Гуманитарная миссия в Олешках. Иллюстративное фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Жители временно оккупированных Олешек в Херсонской области не получают гуманитарную помощь, доставленную в ходе недавней миссии. Те, кому удалось получить продукты, жалуются на слишком малые объемы помощи. В то же время часть горожан не смогла эвакуироваться из-за отсутствия связи, проблем с организацией выезда и страха перед фильтрацией.

Об этом руководитель Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко рассказала в интервью "Укринформу", сообщает Новини.LIVE.

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Почему жители Олешек не получают доставленную помощь

По словам главы ГВА Татьяны Гасаненко, администрация получила сообщение о том, что гуманитарная помощь, доставленная в город в ходе миссии, не доходит до местных жителей. В то же время те, кому удалось получить продукты, рассказывают, что выданного набора не хватает даже на неделю.

"Получили также сигнал о том, что людям не поступает гуманитарная помощь, завезенная в Олешки в ходе гуманитарной миссии",— сообщила Гасаненко.

Начальница ГВА подчеркнула, что администрация не имеет возможности проверить, как именно сейчас происходит распределение помощи в городе:

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"Как вы понимаете, мы не можем убедиться, что там сейчас происходит".

Почему не все жители Олешек смогли эвакуироваться

Во время гуманитарной миссии выехать из города удалось не всем. По словам Татьяны Гасаненко, некоторые жители даже не знали об эвакуации, поскольку прятались в подвалах и оставались без связи. Даже объявленный режим тишины не помог им понять, что происходит вокруг, и осознать, что появилась возможность уехать.

"Есть те, кто рассказывают, что даже не знали об эвакуации. Ведь они находились, например, в подвалах, оставались без связи. Хотя и был режим тишины, люди в общине — в таком состоянии, что им трудно во что-то поверить. Трудно оценить, что происходит вокруг. Ведь долго никуда не стреляли — люди не могли прийти к выводу об эвакуации", — рассказала Гасаненко.

Кроме того, в городе остались маломобильные люди, которых во время эвакуации не доставили к пункту сбора. Он располагался возле больницы. В то же время эти жители ждали, что к месту сбора их привезут россияне.

Еще одной причиной, по которой часть жителей не покинула город, был страх перед фильтрацией. Такие опасения были и у некоторых людей, которые в конце концов все же решились эвакуироваться из Олешек.

"Они ехали с мыслью, что это может быть "дорога в один конец", как говорится. Но оставаться там не могли ни в коем случае, потому что их и в том, и в другом случае ждала смерть. Поэтому рискнули", — отметила руководительница ГВА.

Во время эвакуации также забирали людей, которые ждали колонну на трассе. Однако некоторые женщины не дождались автобусов и ушли, поскольку подумали, что транспорт уже проехал.

Напомним, что гуманитарная операция по эвакуации гражданского населения из временно оккупированных Олешек Херсонской области прошла с 30 октября по 1 ноября 2026 года.

Новини.LIVE сообщали, что Украина договаривается о регулярных поставках гуманитарной помощи жителям оккупированных Олешек в Херсонской области. Ее планируют доставлять в город не реже одного раза в месяц, чтобы обеспечивать необходимым тех, кто там остался. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, для этого также разработана концепция создания гуманитарного центра.

Новини.LIVE писали, что после завершения режима тишины в районе оккупированных Олешек Украина изучает возможность проведения новых гуманитарных миссий. К обсуждению таких операций привлечена также российская сторона. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, во время предыдущего прекращения огня стороны соблюдали достигнутые договоренности.

Новини.LIVE сообщали, что часть эвакуированных жителей Олешек уже согласилась давать показания правоохранителям о военных преступлениях российских оккупантов. Другие из-за сильного стресса пока не готовы рассказывать о пережитом. Сбор показаний начнут, когда люди придут в себя и будут психологически готовы к этому.