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Главная Новости дня Лубинец объявил о новых гуманитарных миссиях после операции в Олешках

Лубинец объявил о новых гуманитарных миссиях после операции в Олешках

Ua ru
7 ноября 2026 08:12
Эксклюзив
Лубинец провел в США переговоры по вопросу гражданских заложников и новых миссий Reuters
Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец и первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters

Украина обсудила с командой первой леди США Мелании Трамп возможность создания отдельного канала для возвращения гражданских лиц, которых удерживают в России и на временно оккупированных территориях. Также обсуждалась подготовка новых гуманитарных миссий по образцу операции в Олешках, которые планируют провести в Херсонской области.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук во время общения с представителями СМИ.

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Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец. Фото: Reuters

Лубинец обсудил с командой Трамп возвращение гражданских лиц

Омбудсман сообщил, что провел переговоры с советником Мелании Трамп Марком Бекманом относительно возможного механизма освобождения украинских гражданских заложников.

"По гражданским заложникам у нас меньше всего результатов, я так скажу, и больше всего вызовов", — отметил Лубинец.

Омбудсман объяснил, что для возвращения военнопленных уже существует механизм обменов, а вопросом возвращения детей занимается международная коалиция. При содействии Мелании Трамп и ее советника уже удалось вернуть несколько групп украинских детей.

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Во время встречи также обсудили заявления первой леди США относительно возвращения детей с украинским и российским гражданством.

Лубинец подчеркнул, что эти ситуации нельзя приравнивать, поскольку Украина не препятствовала выезду детей с российским гражданством.

После Олешек готовят новые гуманитарные миссии

Омбудсман рассказал, что Украина и международные партнеры договорились подготовить перечень населенных пунктов для проведения гуманитарных операций по примеру Олешек.

Сначала такие миссии планируют организовывать в Херсонской области, а затем расширить их географию вдоль линии соприкосновения.

Стороны также обсудили возможность регулярной доставки гуманитарной помощи на оккупированные территории и возвращения оттуда украинских граждан.

Также Лубинец пригласил Бекмана посетить Украину.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Лубинец выступил за сохранение трехстороннего формата переговоров между Украиной, США и Россией. По его мнению, привлечение дополнительных посредников лишь усложнит достижение договоренностей.

Также Новини.LIVE писал, что эвакуацию жителей Олешек организовали через Беларусь из-за рисков прямого маршрута в Херсон. Для пересечения линии фронта пришлось бы разминировать территорию, что угрожало обороне ВСУ.

дети Дмитрий Лубинец оккупация Мелания Трамп Олешки
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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