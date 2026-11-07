Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: скриншот з відео

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна не зацікавлена в участі на саміті G20 у Маямі, якщо там не буде Росії. Він пояснив це тим, щоб без російської сторони немає сенсу брати участь, оскільки не буде що обговорювати.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Що сказав Арахамія про G20 та важливість присутності Росії

За словами Давида Арахамії, для проведення тристороннього саміту на G20 необхідно узгодити низку питань і підготувати основу для переговорів.

"Ми не погоджуємось, тому що просто сидіти на зустрічі G20 без росіян — яка тоді була б тема? Я думаю, що важливо, щоб Росія була присутня", — сказав він.

Також голова фракції "Слуга народу" повідомив, що російська сторона словесно погодилася на гуманітарні операції за прикладом місії в Олешках Херсонської області. Водночас він наголосив, що для реалізації таких ініціатив потрібно розробити конкретні проєкти, узгодити документи та подолати взаємну недовіру сторін.

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"На словах — так, але все залежить від деталей, тому нам потрібно розробити певні проєкти, адже кожен проєкт потребує тривалих обговорень і обміну великою кількістю документів. Річ у тім, що кожна сторона має певні підозри щодо того, чи не буде це використано для проведення інформаційних операцій або з військовою метою. Тому на це потрібно багато часу", — резюмував Арахамія.

Як повідомляли Новини.LIVE, добою раніше президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на укладення великої угоди щодо України, яка може стосуватися в тому числі всієї Європи. За його словами, угода може бути вже дуже скоро.

Також ми писали, що під час спілкування з журналістами Трамп нещодавно заявив, що незабаром може відбутися зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним. Проте він не уточнив, це буде тристороння зустріч чи його окремі зустрічі з кожним з лідерів.