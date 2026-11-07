Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: скриншот из видео

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина не заинтересована в участии в саммите G20 в Майами, если там не будет России. Он объяснил это тем, что без российской стороны нет смысла участвовать, поскольку обсуждать будет нечего.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Что сказал Арахамия о G20 и важности присутствия России

По словам Давида Арахамии, для проведения трехстороннего саммита в рамках G20 необходимо согласовать ряд вопросов и подготовить основу для переговоров.

"Мы не согласны, потому что просто сидеть на встрече G20 без россиян — какая тогда была бы тема? Я думаю, что важно, чтобы Россия присутствовала", — сказал он.

Также председатель фракции «Слуга народа» сообщил, что российская сторона устно согласилась на гуманитарные операции по примеру миссии в Олешках Херсонской области. В то же время он подчеркнул, что для реализации таких инициатив необходимо разработать конкретные проекты, согласовать документы и преодолеть взаимное недоверие сторон.

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"На словах — да, но все- зависит от деталей, поэтому нам нужно разработать определённые проекты, ведь каждый проект требует длительных обсуждений и обмена большим количеством документов. Дело в том, что каждая сторона испытывает определенные подозрения относительно того, не будет ли это использовано для проведения информационных операций или в военных целях. Поэтому на это требуется много времени", — резюмировал Арахамия.

Как сообщали Новини.LIVE, сутками ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает заключения крупного соглашения по Украине, которое может касаться, в том числе, всей Европы. По его словам, соглашение может быть заключено уже очень скоро.

Также мы писали, что во время общения с журналистами Трамп недавно заявил, что вскоре может состояться встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным. Однако он не уточнил, будет ли это трехсторонняя встреча или отдельные встречи с каждым из лидеров.