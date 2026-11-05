Президент США Дональд Трамп. Фото: кадр з відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує укладення масштабної угоди, яка стосуватиметься не лише України, а й, можливо, всієї Європи. Він назвав майбутні домовленості великими та пообіцяв, що їхні результати всіх задовольнять. Водночас американський лідер не розкрив, що саме обговорював і з ким.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, яку він зробив 5 листопада 2026 року в Білому домі після зустрічі зі спецпредставником російського диктатора.

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Трамп анонсував масштабну угоду

За словами Дональда Трампа, під час зустрічі зі спецпредставником російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим обговорювали питання, пов'язані з війною в Україні. Американський президент заявив, що очікує на укладення домовленостей, які можуть мати значно ширший масштаб.

"Готується договір про завершення війни в Україні", — заявив Дональд Трамп.

Він не став розкривати зміст розмови, проте висловив упевненість, що сторони зможуть досягти угоди. При цьому Трамп дав зрозуміти, що майбутні домовленості можуть стосуватися не лише припинення війни, а й інших питань європейської безпеки. Після цього американський президент пояснив, що йдеться про масштабніші домовленості.

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"Я не можу сказати вам, що саме обговорював, але скажу одне: буде угода, велика угода, і вона стосуватиметься не лише України. Вона стосуватиметься не лише України, і я навіть можу сказати, що, можливо, всієї Європи", — заявив Дональд Трамп.

Президент США також висловив сподівання, що результати майбутніх переговорів задовольнять усі сторони.

"Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті", — додав Дональд Трамп.

Трамп розкритикував вибори

Під час виступу Дональд Трамп також висловив невдоволення виборами в Лос-Анджелесі. Він заявив, що очікував побачити Спенсера Пратта серед фіналістів, однак, за його словами, результати виявилися іншими.

"Я спостерігав за виборами в Лос-Анджелесі, і це було дуже ганебне видовище, тому що я думав, що Спенсер Пратт буде у фіналі. І всі інші теж так думали", — сказав Дональд Трамп.

Президент США також заявив, що одна з учасниць виборів спочатку вважала себе переможеною, але згодом отримала необхідну кількість голосів. Після цього він звинуватив американську виборчу систему в порушеннях.

"Наші вибори настільки нечесні, що ви навіть не уявляєте", — сказав президент США.

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