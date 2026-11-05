Президент США Дональд Трамп. Фото: кадр из видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает заключения масштабного соглашения, которое коснется не только Украины, но и, возможно, всей Европы. Он назвал будущие договоренности крупными и пообещал, что их результаты удовлетворят всех. В то же время американский лидер не раскрыл, что именно обсуждал и с кем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, с которым он выступил 5 ноября 2026 года в Белом доме после встречи со спецпредставителем российского диктатора.

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Трамп анонсировал масштабное соглашение

По словам Дональда Трампа, во время встречи со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым обсуждались вопросы, связанные с войной в Украине. Американский президент заявил, что ожидает заключения соглашений, которые могут иметь гораздо более широкий масштаб.

"Готовится договор о прекращении войны в Украине", — заявил Дональд Трамп.

Он не стал раскрывать содержание разговора, однако выразил уверенность, что стороны смогут достичь соглашения. При этом Трамп дал понять, что будущие договоренности могут касаться не только прекращения войны, но и других вопросов европейской безопасности. После этого американский президент пояснил, что речь идет о более масштабных договоренностях.

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"Я не могу сказать вам, что именно обсуждал, но скажу одно: будет соглашение, большое соглашение, и оно будет касаться не только Украины. Оно будет касаться не только Украины, и я даже могу сказать, что, возможно, всей Европы", — заявил Дональд Трамп.

Президент США также выразил надежду, что результаты предстоящих переговоров удовлетворят все стороны.

"Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге", — добавил Дональд Трамп.

Трамп раскритиковал выборы

Во время выступления Дональд Трамп также выразил недовольство выборами в Лос-Анджелесе. Он заявил, что ожидал увидеть Спенсера Пратта среди финалистов, однако, по его словам, результаты оказались другими.

"Я наблюдал за выборами в Лос-Анджелесе, и это было очень позорное зрелище, потому что я думал, что Спенсер Пратт будет в финале. И все остальные тоже так думали", — сказал Дональд Трамп.

Президент США также заявил, что одна из участниц выборов сначала считала себя проигравшей, но впоследствии набрала необходимое количество голосов. После этого он обвинил американскую избирательную систему в нарушениях.

"Наши выборы настолько нечестны, что вы даже не представляете", — сказал президент США.

Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп допустил возможность активного использования президентского вето, если демократы получат контроль над Конгрессом. Американский президент заявил, что готов блокировать законопроекты, которые не поддерживает его администрация. В то же время он не исключил, что после периода противостояния республиканцы и демократы смогут договориться по отдельным вопросам.

Также Новини.LIVE рассказывали о промежуточных выборах в США, которые состоялись 3 ноября. Американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и губернаторов 36 штатов. Голосование также коснулось местных законодательных органов, должностей генеральных прокуроров и судей. Новоизбранный состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба связывал замедление мирных переговоров с внутриполитической ситуацией в США. В интервью журналистке Галине Остаповец он отметил, что Вашингтон упустил благоприятный момент для оказания дипломатического давления на Россию.