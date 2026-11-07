Народный депутат Украины Давид Арахамия. Фото: Reuters

Украина планирует испытать механизм контроля за соблюдением масштабного перемирия во время следующей гуманитарной миссии по образцу операции в Олешках. Военные представители Украины, США и России ранее разработали подробный документ, который определяет порядок мониторинга прекращения огня и фиксации возможных нарушений.

Об этом народный депутат и член украинской переговорной группы Давид Арахамия рассказал во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Дмитрий Лубинец и Давид Арахамия в Вашингтоне. Фото: Reuters

Арахамия рассказал о разработанном механизме перемирия

По словам политика, примерно шесть месяцев назад во время переговоров в Абу-Даби работали две группы — политическая и военная. К их работе присоединились представители Украины, Соединенных Штатов и России.

Военная группа подготовила концептуальный документ, который описывает процедуры контроля за прекращением огня и отслеживания инцидентов.

"Эта военная группа разработала очень подробный документ о том, как мы будем контролировать соблюдение режима прекращения огня", — отметил Арахамия.

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Нардеп объяснил, что гуманитарная операция в Олешках позволила частично применить ранее разработанные подходы. Однако из-за срочности миссии полностью проверить механизм не удалось.

Украина планирует проверить механизм во время следующей миссии

Арахамия сообщил, что во время следующей гуманитарной операции украинская сторона хочет испытать процедуры, предусмотренные документом, в меньшем масштабе.

"Самое главное для нас сейчас в следующем проекте — опробовать и протестировать этот документ, который мы ранее разработали в Абу-Даби", — подчеркнул Арахамия.

По словам политика, практическая проверка необходима, чтобы выяснить, насколько эффективно будут работать согласованные механизмы мониторинга и реагирования на нарушения режима тишины.

Нардеп подчеркнул, что создание теоретической концепции и ее применение в реальных условиях — разные задачи.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Давид Арахамия не ожидает значительного прорыва от переговоров Украины, США и России в Абу-Даби 10–11 ноября. Само возобновление диалога после длительного перерыва он назвал достижением.

Также Новини.LIVE писал, что Арахамия не видит смысла в участии Украины в саммите G20 без России. По его словам, присутствие российских представителей необходимо для содержательных переговоров.