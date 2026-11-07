Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. Фото: скриншо з відео

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що українська сторона не очікує прориву від першого раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі, які відбудуться 10-11 листопада. За його словами, очікування є мінімальними, але зміни можуть бути вже під час другого раунду і водночас Україна працює над тим, щоб організувати тристоронню зустріч на саміті G20 у Маямі.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Що сказав Арахамія про переговори в Абу-Дабі та плани на G20

За словами Давида Арахамії, Україна має мінімальні очікування від першого раунду відновлених тристоронніх переговорів. Він наголосив, що сам факт їх поновлення після тривалої перерви вже є досягненням, проте від другої зустрічі Київ вже матиме конкретніші очікування.

"У переговорах була тривала перерва. Тому всередині ми розуміємо, що саме відновлення тристоронніх переговорів — це вже досягнення. Домогтися цього було непросто... саме тому від першого раунду ми маємо мінімальні очікування. Але від другого раунду ми вже очікуємо результатів", — сказав голова фракції "Слуга народу".

Він уточнив, що значну роль в організації відновлення переговорів відіграв спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

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Також Арахамія анонсував, що Україна планує провести тристоронню зустріч на саміті G20 у Маямі, який відбудеться в середині грудня. За його словами, дві зі сторін вже погодилися на таку зустріч, але для її організації ще потрібно підготувати підґрунтя.

"Наша мета — власне, забезпечити цю зустріч. Але це залежить від трьох сторін. Якщо чесно, дві сторони вже сказали "так". Тож нам треба як слід попрацювати, щоб створити певну основу для проведення тристоронніх переговорів на саміті G20", — розповів він.

Як повідомляли Новини.LIVE, Давид Арахамія сказав, що Україна не зацікавлена в участі на саміті G20 без присутності Росії. Він пояснив, що у разі відсутності російської сторони немає теми для обговорення, тому важливо, що РФ теж була на G20.

Також ми писали, що вчора президент США Дональд Трамп анонсував, що в рамках врегулювання війни очікує на масштабну угоду щодо України. За його словами, ця угода може вийти за межі і стосуватися навіть всією Європи.