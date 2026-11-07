Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: скриншот из видео

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская сторона не ожидает прорыва от первого раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, которые состоятся 10–11 ноября. По его словам, ожидания минимальны, но изменения могут произойти уже во время второго раунда, и в то же время Украина работает над тем, чтобы организовать трехстороннюю встречу на саммите G20 в Майами.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама

Что сказал Арахамия о переговорах в Абу-Даби и планах на G20

По словам Давида Арахамии, у Украины минимальные ожидания от первого раунда возобновленных трехсторонних переговоров. Он подчеркнул, что сам факт их возобновления после длительного перерыва уже является достижением, однако от второй встречи у Киева уже будут более конкретные ожидания.

"В переговорах был длительный перерыв. Поэтому мы понимаем, что само возобновление трехсторонних переговоров — это уже достижение. Добиться этого было непросто... именно поэтому от первого раунда у нас минимальные ожидания. Но от второго раунда мы уже ожидаем результатов", — сказал председатель фракции "Слуга народа".

Он уточнил, что значительную роль в организации возобновления переговоров сыграл спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Читайте также:

Также Арахамия сообщил, что Украина планирует провести трехстороннюю встречу на саммите G20 в Майами, который состоится в середине декабря. По его словам, две из сторон уже согласились на такую встречу, но для её организации ещё нужно подготовить почву.

"Наша цель — собственно, обеспечить эту встречу. Но это зависит от трёх сторон. Если честно, две стороны уже сказали "да". Поэтому нам нужно как следует поработать, чтобы создать определенную основу для проведения трехсторонних переговоров на саммите G20", — рассказал он.

Как сообщали Новини.LIVE, Давид Арахамия заявил, что Украина не заинтересована в участии в саммите G20 без присутствия России. Он пояснил, что в случае отсутствия российской стороны нет темы для обсуждения, поэтому важно, чтобы РФ тоже присутствовала на G20.

Также мы писали, что вчера президент США Дональд Трамп объявил, что в рамках урегулирования войны ожидает масштабного соглашения по Украине. По его словам, это соглашение может выйти за пределы Украины и затронуть даже всю Европу.