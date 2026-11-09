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Главная Новости дня В Кремле опровергли участие Европы в переговорах в Абу-Даби

В Кремле опровергли участие Европы в переговорах в Абу-Даби

Ua ru
9 ноября 2026 12:19
Песков опроверг участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби REUTERS/Anastasia Barashkova
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию об участии европейских представителей в переговорах в Абу-Даби. Известно, что встреча состоится 10–11 ноября.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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Переговоры в Абу-Даби

"Переговоры в Абу-Даби будут проходить между РФ и Украиной при посредничестве США", — отметил Песков в ответ на вопрос об участии европейцев.

Кроме того, в Кремле пока не высказали позицию относительно инициативы американского посланника Джареда Кушнера использовать формат Совета НАТО — Россия в качестве основы для обсуждения будущей архитектуры безопасности Европы.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Financial Times, высокопоставленные представители ЕС примут участие в переговорах о прекращении войны в Украине, которые пройдут в Абу-Даби. Их присутствие призвано укрепить позиции Киева и предотвратить попытки Москвы использовать диалог для продвижения выгодных ей изменений в системе европейской безопасности.

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Кроме того, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что европейские представители присоединятся к переговорам в Абу-Даби. Он также заявил, что Франция направит своих представителей для участия в обсуждениях.

США переговоры Украина Европа Кремль Россия Абу-Даби
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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