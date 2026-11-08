Американские представители Джаред Кушнер, Стив Виткофф и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Администрация Соединённых Штатов Америки предлагает объединить переговоры о прекращении войны в Украине с формированием новой архитектуры безопасности в Европе, привлекая к этому процессу европейских союзников по образцу Совета «НАТО–Россия». Следующим шагом в дипломатическом процессе станет трехсторонняя встреча представителей Украины, РФ и США в Абу-Даби.

Об этом сообщает The Washington Post, передает Новини.LIVE.

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Диалог между Европой и Россией

Специальный представитель президента США Джаред Кушнер выступает за расширение формата переговоров, в частности с участием европейских государств.

По словам источника издания, американский посланник рассматривает в качестве возможной модели Совет НАТО—Россия. Этот механизм сотрудничества был создан после окончания Холодной войны, однако в 2014 году его работа была приостановлена в ответ на российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма.

Кушнер заявил, что в случае прогресса на переговорах в ОАЭ надеется перейти к более широкому многостороннему формату с участием европейских стран.

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По его словам, такой формат взаимодействия должен обеспечить систематическое обсуждение вопросов безопасности, налаживание эффективных каналов коммуникации на случай кризисных ситуаций и повышение прозрачности в военной сфере.

Среди других задач — согласование совместных шагов по предотвращению эскалации, а также формирование основы для долгосрочной безопасности и стабильности на европейском континенте.

Европейские представители заявили изданию о готовности возобновить контакты с Россией, однако обсуждать новую модель безопасности Европы они планируют только после установления перемирия в Украине.

В то же время представитель одной из близких к США стран-союзниц отметил, что переговоры по обоим направлениям могут проходить одновременно. Однако сначала необходимо достичь договоренностей по Украине, а уже потом согласовывать будущую систему европейской безопасности.

Представитель другого европейского государства также обратил внимание на риски, связанные с инициативой Кушнера. В то же время он считает, что Европе стоит присоединиться к этому процессу, а не оставаться в стороне.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg, европейские государства считают, что Москва должна сначала прекратить агрессию против Украины, и только после этого можно начинать переговоры по требованиям Кремля.

Кроме того, Россия приняла решение усилить делегацию перед переговорами с Украиной и США в Абу-Даби. Вероятно, Москва готовится перейти к более содержательному диалогу.