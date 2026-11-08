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План Кушнера: США пропонують Європі переговори з РФ

Ua ru
8 листопада 2026 13:56
Переговори щодо України та безпеки Європи: США готують новий формат за участю РФ REUTERS/Valentyn Ogirenko
Американські представники Джаред Кушнер, Стів Віткофф та український лідер Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Адміністрація Сполучених Штатів Америки пропонує об’єднати переговори щодо припинення війни в Україні з формуванням нової архітектури безпеки в Європі, залучивши до процесу європейських союзників за зразком Ради НАТО-Росія. Найближчим кроком у дипломатичному процесі стане тристороння зустріч представників України, РФ та США в Абу-Дабі.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Новини.LIVE.

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Діалог Європи та Росії

Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер виступає за розширення формату переговорів, зокрема за участю європейських держав.

За словами джерела видання, американський посланець розглядає як можливу модель Ради НАТО — Росія. Цей механізм співпраці започаткували після завершення Холодної війни, проте у 2014 році його роботу зупинили у відповідь на російську агресію проти України та анексію Криму.

Кушнер заявив, що у випадку прогресу на переговорах в ОАЕ сподівається перейти до ширшого багатостороннього формату за участі європейських країн.

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За його словами, такий формат взаємодії має забезпечити систематичне обговорення безпекових питань, налагодження ефективних каналів комунікації на випадок кризових ситуацій і підвищення прозорості у військовій сфері.

Серед інших завдань — узгодження спільних кроків для запобігання ескалації, а також формування підґрунтя для тривалої безпеки та стабільності на європейському континенті.

Європейські представники заявили виданню про готовність відновити контакти з Росією, проте обговорювати нову модель безпеки Європи вони планують лише після встановлення перемир’я в Україні.

Водночас представник однієї з близьких до США країн-союзниць зауважив, що переговори за обома напрямами можуть відбуватися одночасно. Однак спочатку необхідно досягти домовленостей щодо України, а вже потім узгоджувати майбутню систему європейської безпеки.

Представник іншої європейської держави також звернув увагу на ризики, пов’язані з ініціативою Кушнера. Водночас він вважає, що Європі варто долучитися до цього процесу, а не залишатися осторонь

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg, європейські держави вважають, що Москва має спочатку завершити агресію проти України, а лише після цього можна розпочинати переговори щодо вимог Кремля.

Крім того, Росія ухвалила рішення посилити делегацію перед переговорами з Україною та США в Абу-Дабі. Ймовірно, Москва готується перейти до предметнішого діалогу.

США війна переговори Україна Європа Росія Джаред Кушнер
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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