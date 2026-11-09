Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Антониу Кошта. Фото: GettyImages

Высокопоставленные чиновники Европейского Союза примут участие в переговорах по прекращению войны в Украине, которые состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Участие представителей ЕС должно укрепить позиции Киева за столом переговоров, а также не допустить, чтобы Россия воспользовалась диалогом под руководством Соединенных Штатов Америки для изменения европейской архитектуры безопасности в свою пользу.

Об этом сообщает Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Участие ЕС в переговорах в Абу-Даби

По информации трех источников издания, осведомленных о подготовке к встрече, к отдельным этапам переговоров в Абу-Даби присоединятся советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании, а также руководители аппаратов президента Еврокомиссии и генерального секретаря НАТО.

Стремление Европы присоединиться к переговорному процессу частично усилилось после заявлений Дональда Трампа и специального посланника по вопросам мира Джареда Кушнера. Их слова дали основания предполагать, что вопросы более широкой архитектуры безопасности Европы также могут стать частью будущего соглашения.

Москва уже давно добивается права влиять на решения, относящиеся к суверенной компетенции государств, в частности в отношении учений НАТО, размещения войск и систем вооружения в Восточной Европе.

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Европейцы категорически не приемлют такую перспективу. Они видят в ней попытку восстановить разделение континента на сферы влияния по образцу времен холодной войны.

Как сообщили двое чиновников, Кушнер заранее не согласовывал с европейскими столицами свое предложение разработать новую схему безопасности для континента после завершения войны.

Европейские правительства настаивают на том, что обсуждение вопросов безопасности Европы, не касающихся непосредственно Украины, должно происходить только после завершения мирных переговоров с Киевом, а не параллельно с ними.

"В последние недели европейцы высказали своё мнение, указав американскому посреднику, что ни одна дискуссия о будущем континента не может игнорировать наши ожидания и требования", — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как писали Новини.LIVE, Вашингтон предлагает совместить переговоры о прекращении войны в Украине с обсуждением новой системы безопасности в Европе, привлекая к этому процессу европейских союзников по модели Совета НАТО-Россия.

А глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил участие европейских представителей в переговорах о прекращении войны в Украине. По его словам, Франция также присоединится к обсуждениям.

Кроме того, США заявляют о прогрессе в разработке послевоенных гарантий безопасности для Украины. Мирные переговоры запланированы на 10 и 11 ноября в Абу-Даби.