Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Брендан Смиаловски/Pool via REUTERS

США отмечают прогресс в вопросе о послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Уже во вторник, 10 ноября, и в среду, 11 ноября, в Абу-Даби состоятся мирные переговоры. Американскую сторону будут представлять Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Франция также подтвердила участие своих дипломатов в этих встречах.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Новини.LIVE.

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Переговоры в Эмиратах и американские посланники

На этой неделе Объединенные Арабские Эмираты будут принимать важные переговоры по поводу российско-украинской войны. Встречи в Абу-Даби запланированы на вторник и среду. Процесс будет проходить при посредничестве Соединенных Штатов. Вашингтон направляет туда специальных посланников. Американскую делегацию возглавят Стив Виткофф и Джаред Кушнер, который является зятем Дональда Трампа.

Накануне этих переговоров государственный секретарь США Марко Рубио рассказал об определенных успехах дипломатов. По его словам, стороны продвинулись в понимании того, какой будет инфраструктура безопасности Европы и Украины после окончания боевых действий.

В воскресенье Рубио отправился в Париж на встречу с министрами иностранных дел стран G7. Перед поездкой он подчеркнул, что тема послевоенных гарантий является ключевой.

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"Единственное, что постоянно поднимается, — это необходимость гарантий безопасности", — отметил Рубио, описывая постоянные разговоры США о России и Украине.

Госсекретарь также объяснил видение американского президента относительно новой системы сдерживания.

"Я думаю, что именно на это намекает президент — на то, что достигнут определенный прогресс в том, как эта архитектура может выглядеть после конфликта", — добавил он.

К переговорному процессу в Абу-Даби присоединятся и европейские дипломаты. Это официально подтвердил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL. По его словам, Европа будет хорошо представлена на этих дискуссиях.

"Франция будет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях", — заверил Барро.

Однако он уточнил, что конкретный состав французской делегации еще определяется.

"Я пока не могу сказать вам, кто будет представлять Францию на этом мероприятии, но Франция точно будет там", — подытожил чиновник.

Новини.LIVE сообщали ранее, что администрация США хочет привлечь европейских союзников по аналогии с форматом Совета НАТО — Россия, а ключевым ближайшим этапом должен стать трехсторонний раунд встреч делегаций Украины, РФ и Соединенных Штатов в Абу-Даби.

На переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах Москва направляет представителей значительно более высокого ранга, чем на предыдущих контактах. Эксперты расценивают изменение уровня российского представительства как вероятный сигнал о готовности Кремля к более конкретным консультациям после нескольких месяцев фактической паузы в дипломатическом процессе.

Между тем 7 ноября состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, посвященный региональной безопасности и полномасштабной войне в Украине. В ходе переговоров Эрдоган подтвердил намерение Анкары сохранять статус посредника и всячески содействовать возобновлению прямого диалога между Киевом и Москвой.