Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Brendan Smialowski/Pool via REUTERS

США фіксують прогрес у питанні повоєнних гарантій безпеки для України. Вже у вівторок, 10 листопада, та середу, 11 листопада, в Абу-Дабі відбудуться мирні переговори. Американську сторону представлятимуть Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Франція також підтвердила участь своїх дипломатів у цих зустрічах.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо, передає Новини.LIVE.

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Переговори в Еміратах та американські посланці

Цього тижня Об'єднані Арабські Емірати прийматимуть важливі переговори щодо російсько-української війни. Зустрічі в Абу-Дабі заплановані на вівторок та середу. Процес відбуватиметься за посередництва Сполучених Штатів. Вашингтон відправляє туди спеціальних посланців. Американську делегацію очолять Стів Віткофф та Джаред Кушнер, який є зятем Дональда Трампа.

Напередодні цих дискусій Державний секретар США Марко Рубіо розповів про певні успіхи дипломатів. За його словами, сторони просунулися у розумінні того, якою буде безпекова інфраструктура Європи та України після закінчення боїв.

У неділю Рубіо вирушив до Парижа на зустріч із міністрами закордонних справ країн G7. Перед поїздкою він наголосив, що тема післявоєнних гарантій є ключовою.

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"Єдина річ, яка постійно виникає, — це необхідність гарантій безпеки", — зазначив Рубіо, описуючи постійні розмови США щодо Росії та України.

Держсекретар також пояснив бачення американського президента щодо нової системи стримувань.

"Я думаю, що саме на це натякає президент — на те, що відбувся певний прогрес у тому, як ця архітектура може виглядати після конфлікту", — додав він.

До переговорного процесу в Абу-Дабі долучаться і європейські дипломати. Це офіційно підтвердив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі радіостанції RTL. За його словами, Європа матиме хороше представництво на цих дискусіях.

"Франція буде в Абу-Дабі, щоб взяти участь у цих дискусіях", — запевнив Барро.

Проте він уточнив, що конкретний склад французької делегації ще визначається.

"Я поки що не можу сказати вам, хто представлятиме Францію з цієї нагоди, але Франція точно буде там", — підсумував урядовець.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що адміністрація США хоче долучити європейських союзників за аналогом формату Ради НАТО — Росія, а ключовим найближчим етапом має стати тристоронній раунд зустрічей делегацій України, РФ та Сполучених Штатів в Абу-Дабі.

На переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах Москва відряджає представників значно вищого рангу, ніж на попередніх контактах. Експерти розцінюють зміну рівня російського представництва як імовірний сигнал про готовність Кремля до конкретніших консультацій після місяців фактичної паузи в дипломатичному процесі.

Тим часом 7 листопада відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, присвячена регіональній безпеці та повномасштабній війні в Україні. Під час перемовин Ердоган підтвердив намір Анкари зберігати статус посередника та всіляко допомагати відновленню прямого діалогу між Києвом і Москвою.