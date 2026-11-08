Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ердоган і Трамп обговорили завершення війни Росії проти України

Ердоган і Трамп обговорили завершення війни Росії проти України

Ua ru
8 листопада 2026 06:58
Ердоган обговорив із Трампом завершення війни в Україні Reuters
Президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Reuters

Вчора, 7 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та американський лідер Дональд Трамп провели телефонні переговори, під час яких обговорили регіональні питання, зокрема війну в Україні. Глава турецької держави наголосив, що Анкара й надалі сприятиме активізації взаємодії між Україною та Росією.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис пресслужби лідера Туреччини у соцмережі Х.

Реклама

Що обговорили Ердоган і Трамп

Згідно зі звітом, під час переговорів Ердоган і Трамп обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та США, а також регіональні та глобальні події.

"Висловивши впевненість у тому, що співпраця між Туреччиною та США ставатиме дедалі активнішою, президент Ердоган заявив, що вони продовжуватимуть докладати зусиль для надання імпульсу відносинам у найближчий період", — йдеться у публікації.

Ердоган наголосив, що напруженість між Іраном і США має бути подолана, а питання мають вирішуватися дипломатичним шляхом. Ердоган підкреслив, що Туреччина й надалі прагнутиме миру.

Читайте також:

Ще однією темою переговорів стала війна в Україні. Турецький лідер висловив надію на активізацію зусиль для припинення бойових дій і додав, що Анкара продовжуватиме сприяти діалогу між сторонами конфлікту.

"Зазначивши, що він сподівається на позитивні результати активізації дипломатичних зусиль щодо припинення війни між Україною та Росією, президент Ердоган сказав, що ми продовжимо робити свій внесок у ці зусилля і що важливо активізувати взаємодію як з Україною, так і з Росією", — підсумували у заяві.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп кілька діб тому заявляв, що провів телефонні переговори щодо завершення війни в Україні, однак не уточнював, з ким саме розмовляв. При цьому він знову заявив журналістам, що буде масштабна угода, яка торкнеться й Європи.

Також ми писали, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією відбудуться вже 10 і 11 листопада в Абу-Дабі. При цьому голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україна не очікує прориву від першого раунду переговорів.

переговори Дональд Трамп Реджеп Ердоган війна в Україні мирні переговори
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації