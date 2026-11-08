Президент США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Reuters

Вчора, 7 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та американський лідер Дональд Трамп провели телефонні переговори, під час яких обговорили регіональні питання, зокрема війну в Україні. Глава турецької держави наголосив, що Анкара й надалі сприятиме активізації взаємодії між Україною та Росією.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис пресслужби лідера Туреччини у соцмережі Х.

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Що обговорили Ердоган і Трамп

Згідно зі звітом, під час переговорів Ердоган і Трамп обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та США, а також регіональні та глобальні події.

"Висловивши впевненість у тому, що співпраця між Туреччиною та США ставатиме дедалі активнішою, президент Ердоган заявив, що вони продовжуватимуть докладати зусиль для надання імпульсу відносинам у найближчий період", — йдеться у публікації.

Ердоган наголосив, що напруженість між Іраном і США має бути подолана, а питання мають вирішуватися дипломатичним шляхом. Ердоган підкреслив, що Туреччина й надалі прагнутиме миру.

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Ще однією темою переговорів стала війна в Україні. Турецький лідер висловив надію на активізацію зусиль для припинення бойових дій і додав, що Анкара продовжуватиме сприяти діалогу між сторонами конфлікту.

"Зазначивши, що він сподівається на позитивні результати активізації дипломатичних зусиль щодо припинення війни між Україною та Росією, президент Ердоган сказав, що ми продовжимо робити свій внесок у ці зусилля і що важливо активізувати взаємодію як з Україною, так і з Росією", — підсумували у заяві.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп кілька діб тому заявляв, що провів телефонні переговори щодо завершення війни в Україні, однак не уточнював, з ким саме розмовляв. При цьому він знову заявив журналістам, що буде масштабна угода, яка торкнеться й Європи.

Також ми писали, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією відбудуться вже 10 і 11 листопада в Абу-Дабі. При цьому голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україна не очікує прориву від першого раунду переговорів.