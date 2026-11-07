Україна та РФ хочуть домовитися: Трамп повідомив про телефонні переговори
Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонні переговори щодо врегулювання війни в Україні, і повідомив, що 7 листопада у нього будуть ще дзвінки. За його словами, Україна та Росія хочуть домовитися, а також він підтвердив тристоронню зустріч наступного тижня.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Donald Trump українською".
Що сказав Трамп про переговори щодо України
"Росія та Україна, вперше, я думаю, хочуть врегулювати конфлікт. У нас відбуваються зустрічі. Сьогодні я мав телефонні розмови. Завтра у мене будуть ще деякі. У них зустріч у понеділок і вівторок, розумієте?", — заявив президент США.
Трамп не уточнив, з ким саме розмовляв, але вкотре заявив, що, на його думку, це буде масштабна угода, яка торкнеться всієї Європи.
"Це буде дуже масштабна угода", — додав він ще раз.
Як повідомляли Новини.LIVE, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна не очікує прориву від першого раунду тристоронніх переговорів із США та Росією, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі. За його словами, очікування мінімальні, проте більш конкретні результати можуть з’явитися вже під час другого раунду.
Також ми писали, що спецпредставник Трампа Джаред Кушнер підтвердив заплановані переговори в Абу-Дабі та уточнив, що США прагнуть не тільки домогтися припинення бойових дій, а й створити основу для міцного миру.