Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та РФ хочуть домовитися: Трамп повідомив про телефонні переговори

Україна та РФ хочуть домовитися: Трамп повідомив про телефонні переговори

Ua ru
7 листопада 2026 04:10
Трамп заявив, що веде телефонні переговори щодо припинення війни Росії проти України Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонні переговори щодо врегулювання війни в Україні, і повідомив, що 7 листопада у нього будуть ще дзвінки. За його словами, Україна та Росія хочуть домовитися, а також він підтвердив тристоронню зустріч наступного тижня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Donald Trump українською".

Реклама

Що сказав Трамп про переговори щодо України

"Росія та Україна, вперше, я думаю, хочуть врегулювати конфлікт. У нас відбуваються зустрічі. Сьогодні я мав телефонні розмови. Завтра у мене будуть ще деякі. У них зустріч у понеділок і вівторок, розумієте?", — заявив президент США.

Трамп не уточнив, з ким саме розмовляв, але вкотре заявив, що, на його думку, це буде масштабна угода, яка торкнеться всієї Європи.

"Це буде дуже масштабна угода", — додав він ще раз.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна не очікує прориву від першого раунду тристоронніх переговорів із США та Росією, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі. За його словами, очікування мінімальні, проте більш конкретні результати можуть з’явитися вже під час другого раунду.

Також ми писали, що спецпредставник Трампа Джаред Кушнер підтвердив заплановані переговори в Абу-Дабі та уточнив, що США прагнуть не тільки домогтися припинення бойових дій, а й створити основу для міцного миру.

Дональд Трамп Україна війна в Україні Росія мирні переговори мирна угода
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації