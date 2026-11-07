Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонні переговори щодо врегулювання війни в Україні, і повідомив, що 7 листопада у нього будуть ще дзвінки. За його словами, Україна та Росія хочуть домовитися, а також він підтвердив тристоронню зустріч наступного тижня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Що сказав Трамп про переговори щодо України

"Росія та Україна, вперше, я думаю, хочуть врегулювати конфлікт. У нас відбуваються зустрічі. Сьогодні я мав телефонні розмови. Завтра у мене будуть ще деякі. У них зустріч у понеділок і вівторок, розумієте?", — заявив президент США.

Трамп не уточнив, з ким саме розмовляв, але вкотре заявив, що, на його думку, це буде масштабна угода, яка торкнеться всієї Європи.

"Це буде дуже масштабна угода", — додав він ще раз.

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Як повідомляли Новини.LIVE, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна не очікує прориву від першого раунду тристоронніх переговорів із США та Росією, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі. За його словами, очікування мінімальні, проте більш конкретні результати можуть з’явитися вже під час другого раунду.

Також ми писали, що спецпредставник Трампа Джаред Кушнер підтвердив заплановані переговори в Абу-Дабі та уточнив, що США прагнуть не тільки домогтися припинення бойових дій, а й створити основу для міцного миру.