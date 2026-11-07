Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры по урегулированию войны в Украине и анонсировал, что 7 ноября у него будут еще звонки. По его словам, Украина и Россия хотят договориться, а также он подтвердил трехстороннюю встречу на следующей неделе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram "Donald Trump українською".

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Что сказал Трамп о переговорах по Украине

"Россия и Украина, впервые, я думаю, хотят урегулировать конфликт. У нас проходят встречи. Сегодня у меня были телефонные разговоры. Завтра у меня будут еще некоторые. У них встреча в понедельник и вторник, понимаете?", — заявил президент США.

Трамп не уточнил, с кем именно говорил, но в очередной раз заявил, что по его мнению, это будет масштабная сделка, которое затронет всю Европу.

"Это будет очень масштабное соглашение", — добавил он еще раз.

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Как сообщали Новини.LIVE, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина не ожидает прорыва от первого раунда трехсторонних переговоров с США и Россией, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. По его словам, ожидания минимальные, однако более конкретные результаты могут быть уже во время второго раунда.

Также мы писали, что спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер подтвердил запланированные переговоры в Абу-Даби и уточнил, что США стремятся не только добиться прекращения боевых действий, но и создать основу для прочного мира.