Украина и РФ хотят договориться: Трамп заявил о телефонных переговорах
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры по урегулированию войны в Украине и анонсировал, что 7 ноября у него будут еще звонки. По его словам, Украина и Россия хотят договориться, а также он подтвердил трехстороннюю встречу на следующей неделе.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram "Donald Trump українською".
Что сказал Трамп о переговорах по Украине
"Россия и Украина, впервые, я думаю, хотят урегулировать конфликт. У нас проходят встречи. Сегодня у меня были телефонные разговоры. Завтра у меня будут еще некоторые. У них встреча в понедельник и вторник, понимаете?", — заявил президент США.
Трамп не уточнил, с кем именно говорил, но в очередной раз заявил, что по его мнению, это будет масштабная сделка, которое затронет всю Европу.
"Это будет очень масштабное соглашение", — добавил он еще раз.
Как сообщали Новини.LIVE, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина не ожидает прорыва от первого раунда трехсторонних переговоров с США и Россией, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. По его словам, ожидания минимальные, однако более конкретные результаты могут быть уже во время второго раунда.
Также мы писали, что спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер подтвердил запланированные переговоры в Абу-Даби и уточнил, что США стремятся не только добиться прекращения боевых действий, но и создать основу для прочного мира.