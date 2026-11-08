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Главная Новости дня Эрдоган и Трамп обсудили завершение войны РФ против Украины

Эрдоган и Трамп обсудили завершение войны РФ против Украины

Ua ru
8 ноября 2026 06:58
Эрдоган обсудил с Трампом завершение войны в Украине Reuters
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Вчера 7 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры в рамках которых затронули региональные темы, включая войну в Украине. Глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара продолжит способствовать активизации взаимодействия между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Новини.LIVE, со ссылкой на пост пресс-службы лидера Турции в соцсети Х.

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Что обсудили Эрдоган и Трамп

Согласно отчету, в ходе переговоров Эрдоган и Трамп обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные событиями.

"Выразив уверенность в том, что сотрудничество между Турцией и США будет все более активным, президент Эрдоган заявил, что они продолжат прилагать усилия для придания импульса отношениям в предстоящий период", — говорится в публикации.

Эрдоган подчеркнул, что напряженность между Ираном и США должна быть преодолена, а вопросы должны решаться дипломатическим путем. Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит стремиться к миру.

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Еще одной темой переговоров стала война в Украине. Турецкий лидер выразил надежду на активизацию усилий для прекращения боевых действий и добавил, что Анкара продолжит способствовать диалогу между воюющими сторонами.

"Отметив, что он надеется на положительные результаты активизации дипломатических усилий по прекращению войны между Украиной и Россией, президент Эрдоган сказал, что мы продолжим вносить свой вклад в эти усилия и что важно активизировать взаимодействие как с Украиной, так и с Россией", — резюмировали в заявлении.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп сутками ранее заявлял, что провел телефонные переговоры по вопросу завершения войны в Украине, однако не уточнял, с кем именно говорил. Причем он вновь сказал журналистов, что будет масштабная сделка, которая затронет и Европу.

Также мы писали, что трехсторонние переговоры Украины, США и России состоятся уже 10 и 11 ноября в Абу-Даби. При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина не ожидает прорыва от первого раунда переговоров.

переговоры Дональд Трамп Реджеп Эрдоган война в Украине мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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