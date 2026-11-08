Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: Reuters

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что европейские представители примут участие в переговорах по прекращению войны в Украине в Абу-Даби, и заявил, что его страна также присоединится к обсуждению. Переговоры состоятся на следующей неделе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Франция подтвердила участие в переговорах в Абу-Даби

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что европейские страны будут представлены на переговорах по прекращению войны в Украине. Они состоятся в Абу-Даби, страна направит туда французских представителей.

"Европейцы будут достойно представлены. Франция прибудет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих переговорах", — заявил он.

Однако Барро отметил, что не может раскрыть имя представителя Франции.

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"Я пока не могу сказать, кто будет представлять Францию на этом мероприятии, но Франция, несомненно, там будет", — добавил глава МИД.

Мы писали, что президент Европейского совета Антониу Кошта ранее заявил, что представители Европы обязательно должны присутствовать на переговорах в Абу-Даби. По его мнению, это необходимо для поддержки Украины и отстаивания интересов ЕС в этом вопросе.

Новини.LIVE сообщали, что, по мнению украинского лидера Владимира Зеленского, предстоящие переговоры в Абу-Даби должны приблизить мир. Украинские представители уже предоставили США свои предложения относительно результатов переговоров.