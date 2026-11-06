Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидерами стран Северной Европы и Прибалтики подготовку к трехсторонней встрече Украины, США и России в Абу-Даби. Украинская сторона уже передала американским партнерам предложения относительно возможных результатов переговоров. Также стороны обсудили вопросы безопасности Европы, поддержки Украины и подготовки к зиме.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, сообщает Новини.LIVE.

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Что Зеленский обсудил с лидерами NB8

О подготовке к встрече в Абу-Даби Зеленский сообщил после разговора с партнерами по формату NB8. В него входят Эстония, Финляндия, Литва, Дания, Исландия, Латвия, Норвегия и Швеция.

По словам президента, в последние дни было сделано несколько важных подготовительных шагов. В частности, в Брюсселе состоялась встреча с участием представителей НАТО и европейских стран, а сам Зеленский провел переговоры с представителями президента США. Переговорные команды также постоянно поддерживают связь.

Украинская сторона считает, что встреча в Объединённых Арабских Эмиратах должна быть результативной. Для этого предложения относительно возможных результатов переговоров уже переданы американской стороне.

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О чём говорили в контексте безопасности Европы

Отдельно Зеленский и лидеры NB8 обсудили вопросы европейской безопасности. Президент подчеркнул, что европейские страны должны участвовать в обсуждении вопросов безопасности, поскольку все они в равной степени заслуживают гарантированной защиты.

Также глава государства проинформировал партнеров о потребностях Украины в преддверии зимы. Речь идет прежде всего о поддержке энергетики и укреплении противовоздушной обороны. Лидеры подтвердили готовность помогать Украине.

Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и общее видение принципиальных вопросов. По его словам, стороны продолжат координацию и согласование общих позиций.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией в Абу-Даби. Он не ожидает значительного прорыва от встречи, однако считает позитивным сигналом сам факт того, что стороны согласились провести переговоры. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.

Также Новини.LIVE писали, что представители НАТО, США, Украины и европейских государств провели консультации в Брюсселе накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и новую стратегию европейской безопасности.