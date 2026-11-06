Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

5 ноября в Брюсселе представители НАТО, США, Украины, европейских стран и Евросоюза провели встречу, посвящённую прекращению войны. Консультации должны были способствовать достижению справедливого и прочного мира. Также стороны обсудили будущие гарантии безопасности для Украины и новую стратегию европейской безопасности.

Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Элисон Гарт в комментарии "Европейской правде", сообщает Новини.LIVE.

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Какова цель встречи в Брюсселе

По словам Харт, встреча 5 ноября стала продолжением обсуждений, которые ранее состоялись в Майами и Осло. Она также проходила накануне запланированных трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби.

"Вчерашняя встреча стала продолжением плодотворных обсуждений, состоявшихся в Майами и Осло, и была направлена на содействие справедливому и устойчивому прекращению войны в Украине", — сказала пресс-секретарь НАТО.

О чем говорили представители Украины и партнеров

Руководитель украинской переговорной группы, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что в ходе консультаций в Брюсселе представители Украины, США, Франции, Великобритании, Германии и НАТО обсудили будущие гарантии безопасности для Украины.

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В частности, речь шла о гарантиях со стороны Соединенных Штатов и других партнеров, а также о новой стратегии европейской безопасности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что НАТО разрабатывает новую оборонную стратегию, которая может предусматривать удары по военным базам, складам снабжения и промышленным объектам в глубоком тылу России. По данным The Wall Street Journal, Альянс пересматривает подходы к сдерживанию потенциальной российской агрессии с учетом опыта войны в Украине.

Также Новини.LIVE сообщали, что США планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить финансирование программы PURL, в рамках которой для Украины закупается американское вооружение. По данным Bloomberg, для оплаты уже согласованных пакетов вооружений не хватает около 2 млрд долларов. Вашингтон может поднять вопрос о дополнительных взносах уже в ноябре