Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У НАТО назвали головну мету переговорів щодо припинення війни в Україні

У НАТО назвали головну мету переговорів щодо припинення війни в Україні

Ua ru
6 листопада 2026 15:44
НАТО, США та Україна обговорили в Брюсселі завершення війни Reuters
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

5 листопада у Брюсселі представники НАТО, США, України, європейських держав та Євросоюзу провели зустріч щодо припинення війни. Консультації мали сприяти досягненню справедливого та тривалого миру. Також сторони обговорили майбутні гарантії безпеки для України та нову стратегію європейської безпеки.

Про це повідомила речниця НАТО Елісон Гарт у коментарі "Європейській правді", інформує Новини.LIVE.

Реклама

Яка мета зустрічі в Брюсселі

За словами Гарт, зустріч 5 листопада стала продовженням обговорень, які раніше відбулися в Маямі та Осло. Вона також проходила напередодні запланованих тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі.

"Вчорашня зустріч стала продовженням плідних обговорень, що відбулися в Маямі та Осло, і мала на меті сприяти справедливому та стійкому припиненню війни в Україні", — сказала речниця НАТО.

Про що говорили представники України та партнерів

Керівник української переговорної групи, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що під час консультацій у Брюсселі представники України, США, Франції, Великої Британії, Німеччини та НАТО обговорили майбутні гарантії безпеки для України.

Читайте також:

Зокрема, йшлося про гарантії з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки.

Раніше Новини.LIVE писали, що НАТО розробляє нову оборонну стратегію, яка може передбачати удари по військових базах, складах постачання та промислових об’єктах у глибокому тилу Росії. За даними The Wall Street Journal, Альянс переглядає підходи до стримування потенційної російської агресії з урахуванням досвіду війни в Україні.

Також Новини.LIVE писали, що США планують звернутися до союзників по НАТО з проханням збільшити фінансування програми PURL, у межах якої для України закуповують американське озброєння. За даними Bloomberg, для оплати вже погоджених пакетів зброї бракує близько 2 млрд доларів. Вашингтон може порушити питання додаткових внесків уже в листопаді

США НАТО переговори війна в Україні Рустем Умєров
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації