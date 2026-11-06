Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

5 листопада у Брюсселі представники НАТО, США, України, європейських держав та Євросоюзу провели зустріч щодо припинення війни. Консультації мали сприяти досягненню справедливого та тривалого миру. Також сторони обговорили майбутні гарантії безпеки для України та нову стратегію європейської безпеки.

Про це повідомила речниця НАТО Елісон Гарт у коментарі "Європейській правді", інформує Новини.LIVE.

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Яка мета зустрічі в Брюсселі

За словами Гарт, зустріч 5 листопада стала продовженням обговорень, які раніше відбулися в Маямі та Осло. Вона також проходила напередодні запланованих тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі.

"Вчорашня зустріч стала продовженням плідних обговорень, що відбулися в Маямі та Осло, і мала на меті сприяти справедливому та стійкому припиненню війни в Україні", — сказала речниця НАТО.

Про що говорили представники України та партнерів

Керівник української переговорної групи, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що під час консультацій у Брюсселі представники України, США, Франції, Великої Британії, Німеччини та НАТО обговорили майбутні гарантії безпеки для України.

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Зокрема, йшлося про гарантії з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки.

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