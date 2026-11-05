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Головна Новини дня Умєров: у Брюсселі обговорили гарантії безпеки для України

Умєров: у Брюсселі обговорили гарантії безпеки для України

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5 листопада 2026 20:48
Умєров обговорив у Брюсселі гарантії безпеки для України facebook.com/rustemumerov.ua
Керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров повідомив, що ключовою темою сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі були гарантії безпеки для України. Їх обговорили із представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки та НАТО.

Про це Рустем Умєров повідомив у соцмережах у четвер, 5 листопада, передає Новини.LIVE.

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Зустрічі в Брюсселі

Україна разом із партнерами говорила, якими повинні бути гарантії для України з боку США та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки.

Умєров наголосив, що робота над цим треком продовжується. 

"Деталі й наступні кроки повідомимо згодом. Для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою", — додав він.

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Допис Умєрова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський під час виступу в Брюсселі повідомив, що наступного року Україні знадобиться щонайменше 70 млрд євро додаткової фінансової допомоги від європейських партнерів. За його словами, війна коштуватиме 155 мільярдів євро.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна очікує від США прямих гарантій безпеки. За його словами, такі зобов’язання мають бути чітко прописані та передбачати конкретну реакцію Вашингтона на випадок повторної агресії з боку Росії.

США НАТО Україна Рустем Умєров Брюссель гарантії безпеки
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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