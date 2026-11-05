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Главная Новости дня Умеров: в Брюсселе обсудили гарантии безопасности для Украины

Умеров: в Брюсселе обсудили гарантии безопасности для Украины

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5 ноября 2026 20:48
Умеров обсудил в Брюсселе гарантии безопасности для Украины facebook.com/rustemumerov.ua
Руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров сообщил, что ключевой темой сегодняшних встреч в Брюсселе стали гарантии безопасности для Украины. Их обсудили с представителями Франции, Великобритании, Германии, Соединенных Штатов Америки и НАТО.

Об этом Рустем Умеров сообщил в соцсетях в четверг, 5 ноября, передает Новини.LIVE.

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Встречи в Брюсселе

Украина вместе с партнерами обсуждала, какими должны быть гарантии для Украины со стороны США и других партнеров, а также новую стратегию европейской безопасности.

Умеров подчеркнул, что работа над этим направлением продолжается.

"О деталях и следующих шагах сообщим позже. Для Украины важно, чтобы гарантии безопасности были не политической декларацией, а реально работающей системой", — добавил он.

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Пост Умерова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Брюсселе сообщил, что в следующем году Украине понадобится не менее 70 млрд евро дополнительной финансовой помощи от европейских партнеров. По его словам, война обойдется в 155 миллиардов евро.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина ожидает от США прямых гарантий безопасности. По его словам, такие обязательства должны быть четко прописаны и предусматривать конкретную реакцию Вашингтона в случае повторной агрессии со стороны России.

США НАТО Украина Рустем Умеров Брюссель гарантии безопасности
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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