Бойова робота БМ-21 "Град", яку використовують військові 93-ої ОМБр. Фото ілюстративне: facebook.com/93OMBr

НАТО переглядає підхід до захисту країн Альянсу від можливого нападу Росії та розглядає можливість завдавати ударів по військових базах, складах постачання, промислових підприємствах і важливій інфраструктурі на російській території. Таку стратегію обговорили на першому в історії Альянсу симпозіумі з далекобійних ударів у червні 2026 року.

Про це 3 листопада повідомило американське видання The Wall Street Journal, передає Новини.LIVE.

Реклама

Яку стратегію проти Росії готує НАТО

За даними WSJ, у червні представники військового командування та посадовці країн НАТО зібралися на першому симпозіумі Deep Strike Symposium. Його організував генерал ВПС США Алексус Грінкевич, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Учасники обговорювали, як Альянс має діяти в разі російського нападу. Раніше основна увага була зосереджена на тому, щоб не допустити просування ворожих військ через кордони. Тепер військові вважають, що цього недостатньо.

Нова концепція передбачає три етапи. Спочатку сили НАТО мають зупинити першу хвилю наступу. Потім — послабити подальші атаки. Якщо противник продовжить наступ, Альянс планує знищувати не лише його війська, а й систему, яка забезпечує їхню діяльність.

Читайте також:

Грінкевич заявив, що НАТО готове завдавати ударів по всіх елементах, які допомагають противнику воювати.

"Ми зламаємо військову систему, яка діє проти нас", — заявив генерал.

За даними WSJ, стратегія не передбачає переходу до застосування ядерної зброї.

Яку далекобійну зброю розробляють союзники

Важливою частиною плану є високоточна зброя великої дальності. США вже розширюють свої можливості для таких ударів. Зокрема, модернізують ракети Tomahawk і ATACMS та розробляють нові системи.

Європейські країни також намагаються надолужити відставання. Вони працюють над новими моделями ракет і збільшують запаси Storm Shadow, SCALP та Taurus.

За даними дослідника Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіана Гофмана, у Європі оголосили щонайменше про 48 проєктів зі створення недорогих крилатих ракет. До них залучені 20 виробників. Водночас поки невідомо, коли ці розробки надійдуть на озброєння. На їхнє створення можуть піти роки.

Плани НАТО також передбачають накопичення значних запасів далекобійної зброї. Військові враховують, що важливі цілі можуть переміщувати, ховати або розосереджувати. Тому арсенали мають бути достатніми для тривалого протистояння.

Чому НАТО враховує досвід України

На нову стратегію Альянсу вплинула війна Росії проти України. Українські військові дедалі частіше завдають ударів по віддалених об'єктах на території РФ. Серед цілей — підприємства з виробництва ракетного пального та комплектовання для дронів, нафтопереробні заводи й центри обробки даних.

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук зазначила, що Київ дедалі більше покладається на такі удари через нестачу західних ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони.

"Протиповітряна оборона — це як знеболювальне. Вона може полегшити симптоми, але потрібно бити по джерелу болю", — пояснила Гетьманчук.

Польський генерал-майор Іренеуш Новак також наголосив, що далекобійні удари мають стати частиною стримування Росії.

"Послання має бути таким: не робіть нічого дурного, бо ми можемо вас покарати. Але щоб це стримування було переконливим, ми повинні мати такі можливості", — сказав він.

Водночас у НАТО залишається питання, чи підтримають європейські політики рішення про удари по цілях безпосередньо на території Росії. Військове командування вважає такий підхід необхідним для оборони, але політична готовність до нього поки не є очевидною.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг попередив про можливу загрозу з боку Росії та інших противників до 2030 року. Він наголосив, що Лондон має посилити оборону та підготуватися до можливої війни разом із союзниками.

Також Новини.LIVE писали, що Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич розробив план швидкого розгрому російських сил на випадок вторгнення РФ до країн Альянсу.