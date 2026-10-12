НАТО підготувало план на випадок вторгнення Росії

Алексус Грінкевич. Фото: Reuters

Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Алексус Грінкевич заявив, що європейцям слід посилити підтримку України у відповідь на гібридні атаки з боку Росії. Водночас він підготував плани щодо швидкого розгрому РФ на випадок, якщо Москва вирішить вторгнутися на територію країн Альянсу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

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Що сказали в НАТО про підтримку України та плани щодо розгрому Росії

Під час заклику посилити підтримку України Алексус Гринкевич навів як приклад Данію та Німеччину, які зробили це після гібридних атак на своїй території.

"Це адекватні заходи у відповідь, які показують Росії, що цілі, яких вона прагне, є недосяжними", — сказав він у Польщі, де брав участь у Варшавському форумі з питань безпеки.

І хоча політичні сили, які критикують подальшу підтримку, набирають сили в Європі напередодні вирішальних виборів 2027 року, Грінкевич вважає, що вони будуть «поглинені» «центральною роллю» України в європейській безпеці.

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"Гадаю, їм дуже скоро стане очевидно, що слід зробити і чому це необхідно для їхньої власної національної безпеки», — сказав він.

Bloomberg пояснює, що Гринкевич перебуває в Польщі, щоб представити свої плани щодо швидкого розгрому Росії в разі її вторгнення на територію НАТО.

За його словами, оприлюднення «теорії перемоги» покликане стримати Росію, оскільки в ній викладено, що станеться, якщо вона захопить територію НАТО.

Він додав, що в цю систему інтегровані безпілотники та технології штучного інтелекту, які в основному доповнюють переваги, що вже є у НАТО перед Росією, такі як винищувачі F-35.

Як повідомляли Новини.LIVE, постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що союзники профінансували допомогу Україні на суму понад 10 млрд доларів. Зокрема, до цієї суми входить підтримка в рамках програми PURL.

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