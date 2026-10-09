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Головна Новини дня НАТО профінансувало понад 10 млрд доларів допомоги Україні: Вітакер

НАТО профінансувало понад 10 млрд доларів допомоги Україні: Вітакер

Ua ru
9 жовтня 2026 14:33
Допомога Україні від союзників перевищила 10 млрд доларів: посол США в НАТО
Посол США при НАТО Метью Вітакер. Фото: кадр з відео

Союзники профінансували безпекову допомогу Україні на понад 10 мільярдів доларів. До цієї суми входить підтримка в межах програми PURL, яка передбачає фінансування партнерами закупівель американського озброєння відповідно до пріоритетних потреб української сторони.

У НАТО наголошують на необхідності зберігати набрані темпи підтримки, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на посла США при НАТО Метью Вітакера.

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Допомога Україні перевищила 10 млрд доларів

Вітакер розповів, що в НАТО нещодавно досягли важливої позначки — союзники профінансували понад 10 мільярдів доларів безпекової допомоги для України.

До загальної суми входить, зокрема, допомога, яку Україна отримує через програму PURL — перелік пріоритетних потреб України.

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"Тут, у НАТО, ми нещодавно досягли важливої позначки: понад 10 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні, профінансованої союзниками", — повідомив Вітакер.

Американський дипломат також наголосив, що темпи надання допомоги Україні мають зберігатися.

PURL передбачає формування переліку пріоритетних потреб України в озброєнні. На його основі союзники та партнери фінансують закупівлю американської зброї та військових систем, які надалі передають Україні.

Ініціативу запустили у 2025 році. Вона дає можливість партнерам України оплачувати закупівлі необхідного американського озброєння для Сил оборони.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що НАТО проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon в Італії з 13 до 23 жовтня. У маневрах візьмуть участь військові із 17 країн Альянсу, які відпрацьовуватимуть бойові польоти та логістичні завдання.

Також Новини.LIVE писав, що Швеція розмістить зенітно-ракетні комплекси Patriot на сході Польщі для захисту логістичного центру НАТО. Операцію планують розпочати в грудні, а до її виконання залучать близько 100 шведських військовослужбовців.

війна НАТО зброя допомога Метью Вітакер
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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