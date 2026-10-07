Швеція розмістить Patriot на базі НАТО в Польщі - Крістерссон

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у вівторок, 6 жовтня, що скандинавська країна розмістить системи протиракетної оборони Patriot на сході Польщі для захисту логістичного центру НАТО. До Польщі планують направити близько 100 шведських військовослужбовців із підрозділу протиповітряної оборони в Гальмстаді.

Про це пише Reuters, передає Новини.LIVE.

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Швеція замінить Нідерланди у місії з Patriot

Швеція розмістить системи Patriot на сході Польщі, операція має розпочатись в грудні. Ульф Крістерссон повідомив, що Швеція перебере на себе завдання з підтримки систем Patriot, яке раніше виконували Нідерланди.

Швеція направить близько 100 військовослужбовців із підрозділу протиповітряної оборони, що базується в Гальмстаді.

Прем’єр-міністр Швеції заявив, що розгортання Patriot та винищувачів Gripen має на меті захист логістичного центру НАТО в Польщі, розташованого в аеропорту.

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"Завдання як розгортання Gripen, так і розгортання Patriot полягає у захисті логістичного центру НАТО в Польщі в аеропорту", — сказав прем’єр-міністр.

Ми писали, що міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив про те, що розвиток польської армії у Люблінському воєводстві триватиме. Ухвалено рішення розмістити в Любліні одну з польських зенітних батарей Patriot.

Новини.LIVE інформували, що в Польщі лунала хибна повітряна тривога. Урядовий центр безпеки Польщі помилково надіслав жителям західних регіонів країни сповіщення про загрозу, яке мало бути адресоване східній частині держави.