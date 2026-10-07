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Головна Новини дня Крістерссон: Швеція розмістить Patriot на базі НАТО в Польщі

Крістерссон: Швеція розмістить Patriot на базі НАТО в Польщі

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7 жовтня 2026 08:30
Швеція розмістить Patriot на базі НАТО в Польщі - Крістерссон
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у вівторок, 6 жовтня, що скандинавська країна розмістить системи протиракетної оборони Patriot на сході Польщі для захисту логістичного центру НАТО. До Польщі планують направити близько 100 шведських військовослужбовців із підрозділу протиповітряної оборони в Гальмстаді.

Про це пише Reuters, передає Новини.LIVE.

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Швеція замінить Нідерланди у місії з Patriot

Швеція розмістить системи Patriot на сході Польщі, операція має розпочатись в грудні. Ульф Крістерссон повідомив, що Швеція перебере на себе завдання з підтримки систем Patriot, яке раніше виконували Нідерланди. 

Швеція направить близько 100 військовослужбовців із підрозділу протиповітряної оборони, що базується в Гальмстаді. 

Прем’єр-міністр Швеції заявив, що розгортання Patriot та винищувачів Gripen має на меті захист логістичного центру НАТО в Польщі, розташованого в аеропорту.

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"Завдання як розгортання Gripen, так і розгортання Patriot полягає у захисті логістичного центру НАТО в Польщі в аеропорту", — сказав прем’єр-міністр.

Ми писали, що міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив про те, що розвиток польської армії у Люблінському воєводстві триватиме. Ухвалено рішення розмістити в Любліні одну з польських зенітних батарей Patriot.

Новини.LIVE інформували, що в Польщі лунала хибна повітряна тривога. Урядовий центр безпеки Польщі помилково надіслав жителям західних регіонів країни сповіщення про загрозу, яке мало бути адресоване східній частині держави.

Польща НАТО Швеція ракети Patriot Ульф Крістерссон
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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