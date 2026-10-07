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Главная Новости дня Кристерссон: Швеция разместит Patriot на базе НАТО в Польше

Кристерссон: Швеция разместит Patriot на базе НАТО в Польше

Ua ru
7 октября 2026 08:30
Швеция разместит системы «Патриот» на базе НАТО в Польше — Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил во вторник, 6 октября, что скандинавская страна разместит системы противоракетной обороны Patriot на востоке Польши для защиты логистического центра НАТО. В Польшу планируется направить около 100 шведских военнослужащих из подразделения противовоздушной обороны в Гальмстаде.

Об этом пишет Reuters, передает Новини.LIVE.

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Швеция заменит Нидерланды в миссии с Patriot

Швеция разместит системы Patriot на востоке Польши, операция должна начаться в декабре. Ульф Кристерссон сообщил, что Швеция возьмет на себя задачу по поддержке систем Patriot, которую ранее выполняли Нидерланды.

Швеция направит около 100 военнослужащих из подразделения противовоздушной обороны, базирующегося в Гальмстаде.

Премьер-министр Швеции заявил, что развертывание систем Patriot и истребителей Gripen направлено на защиту логистического центра НАТО в Польше, расположенного в аэропорту.

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"Задача как развертывания Gripen, так и развертывания Patriot заключается в защите логистического центра НАТО в Польше, расположенного в аэропорту", — сказал премьер-министр.

Мы писали, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о том, что развитие польской армии в Люблинском воеводстве будет продолжаться. Принято решение разместить в Люблине одну из польских зенитных батарей Patriot.

Новини.LIVE сообщали, что в Польше прозвучала ложная воздушная тревога. Правительственный центр безопасности Польши по ошибке разослал жителям западных регионов страны уведомление об угрозе, которое должно было быть адресовано восточной части государства.

Польша НАТО Швеция ракеты Patriot Ульф Кристерссон
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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