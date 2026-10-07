Швеция разместит системы «Патриот» на базе НАТО в Польше — Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил во вторник, 6 октября, что скандинавская страна разместит системы противоракетной обороны Patriot на востоке Польши для защиты логистического центра НАТО. В Польшу планируется направить около 100 шведских военнослужащих из подразделения противовоздушной обороны в Гальмстаде.

Об этом пишет Reuters, передает Новини.LIVE.

Реклама

Швеция заменит Нидерланды в миссии с Patriot

Швеция разместит системы Patriot на востоке Польши, операция должна начаться в декабре. Ульф Кристерссон сообщил, что Швеция возьмет на себя задачу по поддержке систем Patriot, которую ранее выполняли Нидерланды.

Швеция направит около 100 военнослужащих из подразделения противовоздушной обороны, базирующегося в Гальмстаде.

Премьер-министр Швеции заявил, что развертывание систем Patriot и истребителей Gripen направлено на защиту логистического центра НАТО в Польше, расположенного в аэропорту.

Читайте также:

"Задача как развертывания Gripen, так и развертывания Patriot заключается в защите логистического центра НАТО в Польше, расположенного в аэропорту", — сказал премьер-министр.

Мы писали, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о том, что развитие польской армии в Люблинском воеводстве будет продолжаться. Принято решение разместить в Люблине одну из польских зенитных батарей Patriot.

Новини.LIVE сообщали, что в Польше прозвучала ложная воздушная тревога. Правительственный центр безопасности Польши по ошибке разослал жителям западных регионов страны уведомление об угрозе, которое должно было быть адресовано восточной части государства.