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Главная Новости дня В Польше самолеты поднялись в небо: тревогу объявили не в том городе

В Польше самолеты поднялись в небо: тревогу объявили не в том городе

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6 октября 2026 09:26
Польша подняла самолеты из-за РФ и ошиблась с тревогой
Полёт истребителя F-16 польских ВВС. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Правительственный центр безопасности Польши случайно разослал предупреждение об угрозе на западе страны вместо востока. Ошибка произошла на фоне подъёма польской авиации в связи с ударами России по Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление, опубликованное на официальной странице Правительственного центра безопасности.

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Польша случайно объявила воздушную тревогу не там, где нужно

Очередная массированная атака российских войск на территорию Украины вынудила вооруженные силы Польши принять меры безопасности и поднять в небо собственную боевую авиацию.

Но с объявлением воздушной тревоги в Польше произошла путаница. Жители восточной части Люблинского воеводства должны были получить официальное сообщение о возможной опасности. Однако из-за технической ошибки в системе предупреждение поступило в совершенно другую часть страны.

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Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

Уведомление по ошибке разослали людям, находящимся на западе Польши — в Любюском воеводстве. Представители Правительственного центра безопасности уже отреагировали на этот сбой, признали факт отправки сообщений не по адресу и официально извинились за путаницу.

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Заявление об ошибочной тревоге. Фото: скриншот

Новини.LIVE сообщали, что Варшава продолжает укреплять восточный фланг обороны. Так, в Люблинском воеводстве расширяют подразделения 18-й механизированной дивизии, авиационную академию в Демблине и вертолетную базу в аэропорту Свидника.

Наряду с этим польская сторона предложила построить на своей территории завод по производству ракет для комплексов Patriot, если Киев получит необходимую производственную лицензию от Вашингтона.

В то же время внутри страны разгорелся очередной политический спор вокруг вопросов безопасности. В администрации президента Кароля Навроцкого выступили с критикой в адрес премьера Дональда Туска и главы МИД Радослава Сикорского, призвав правительственных чиновников не спекулировать на теме российской военной угрозы и не использовать тревогу граждан в собственных политических целях.

Польша воздушная тревога самолеты
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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